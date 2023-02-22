До 2010 года расположенный в Земгале Калнциемс имел статус города, а сейчас, согласно Википедии, это "крупный поселок" с населением 1700 человек. Но при этом спортивную одежду, сшитую здесь и имеющую бирку Made in Latvia, можно встретить в самых неожиданных местах мира - от горнолыжных курортов Швейцарии до памп Аргентины и улиц Нью-Йорка.
Как в регионах Латвии шьют одежду даже для исследователей Антарктиды
У компании - датские владельцы с клиентами по всему миру.
В 2001 году датская компания Spectre начала собирать портфель из перспективных активов в Латвии. С тех пор она преобразовала производства в Калнциемсе, Резекне, Ауце и Айзкраукле.
Это были небольшие производства, которые самостоятельно вряд ли могли бы конкурировать на международном рынке. С тех пор многое изменилось.
Почему иметь иностранный капитал в латвийском предприятии - это нормально, RUS TVNET уже подробно писал в своей статье.
В рамках серии статей "Недепрессивные регионы" RUS TVNET продолжает рассказывать о предприятиях-жемчужинах за пределами столицы.
Мы с фотографом заходим в закроечный цех - огромный ангар, в котором находится современное закроечное оборудование. Это большие станки длиной, кажется, не менее 10 метров. Специальный робот лазером вырезает детали будущей одежды, на которые он был запрограммирован - например, рукав или спинку. На столах ткань разложена в несколько слоев. Их может быть до 10, это зависит от толщины ткани.
Одна сотрудница рассказала, что застала то время, когда все детали вырезались вручную. По ее словам, это был долгий процесс. Работников мог подвести глазомер или вдруг дернуться рука, и тогда деталь одежды приходилось выкидывать.
"Для установки этой машины приезжали специалисты из Норвегии, потому что мало было ее установить. Самое главное - это электронная начинка и программы, которые позволяют ускорить работу", - добавила она.
Сейчас в швейной компании работает более 450 человек, а оборот предприятия растет ежегодно. В 2021 году Spectre Latvia уплатило 1,5 млн евро налогов, что на 100 000 больше, чем в 2019-м.
Виктория Болгова - специалист по персоналу Spectre Latvia и наш гид по производству в Калнциемсе - говорит, что компания специализируется на одежде для прогулок, охоты, восхождения в горы, для горнолыжников и спасателей.
"Это туристический, спортивный стиль. Шьем для Канады, Америки, Северной Европы", - делится она.
Сложно сказать, сколько сшитых силами Spectre Latvia вещей реализуется в Латвии. Производство не продает свою продукцию потребителю напрямую, а выполняет заказы крупных компаний. Поэтому доступность продукции Spectre в Латвии определяет политика заказчика. Вполне вероятно, что заказанная через зарубежный интернет-магазин вещь таким образом в конечном итоге возвращается в Латвию.
Компания, соответственно, не рекламирует свои товары в Латвии и остается неизвестной даже при том, что выигрывает награды за свою бизнес-деятельность. Например, в 2015 году она была признана экспортером года в Елгавском крае.
Клиенты, для которых шьет Spectre Latvia - SCHÖFFEL, Mammut, Houdini, Aigle - не раз приезжали в Латвию для инспекции производства до того, как сделать заказ.
Санита Лининя, специалист по развитию, рассказывает, что после историй с китайскими швейными фабриками, где детей заставляли работать по 19 часов в день, многие западные бренды предпочитают сотрудничать с социально ответственными предприятиями.
"Наши клиенты - это компании-гиганты, и им важно, чтобы не шили в подвалах, чтобы не привлекался детский труд, чтобы мы никого не порабощали. Чтобы люди работали добровольно, им было светло, тепло, не дуло и так далее", - говорит она.
Spectre Latvia - единственное предприятие в стране, которое уже более десяти лет имеет сертификат SA8000.
Это международный сертификат социальной ответственности предприятия, который выдается специализированным американским неправительственным органом.
На своем сайте организация обещает, что держатель сертификата вместе с ним получает "улучшенную репутацию, привлекательность для покупателей со всего мира и привилегированный статус в государственных тендерах".
"Это не просто бумажка, - рассказывает Виктория. - Каждые полгода к нам приезжают аудиторы, которые проверяют соответствие всем требованиям".
На предприятии соблюдают все социальные гарантии, выплачивают премии, предусмотрены поощрения во время значимых событий в жизни сотрудника.
Санита говорит, что клиенты компании строги не только в выборе швейных услуг, так же придирчиво они относятся и к тканям.
"Они даже специально ездят на элитные овечьи фермы, например, в Шотландию, и помечают себе овец, из шерсти которых они хотели бы видеть свои ткани", - рассказывает она.
В комнате с готовой продукцией Виктория снимает одну из толстовок и говорит, что она стоит 250 евро. По ее словам, такая цена получается не из-за большой наценки, а как раз из-за дорогих тканей и сложной технологии.
В ламинационном цехе, например, стоят очень эксклюзивные машины.
"Это индивидуально изготовленные для нас машинки. Они специально приспособлены для работы с дорогими и капризными тканями.
Я не уверена, что даже на крупных предприятиях в Риге есть подобное оборудование", - говорит одна из работниц цеха.
"Благодаря этому можно работать с такой инновационной мембранной тканью, как Gore-Tex. Она обладает способностью отводить лишнюю влагу и тепло от тела, при этом согревая человека", - делится своими знаниями опытный работник швейной отрасли.
В этом цехе нас просят не снимать крупным планом, поскольку дизайн машин - это оберегаемая интеллектуальная собственность предприятия.
Благодаря такому оборудованию в Латвии могут делать абсолютно уникальные вещи - например, в Калнциемсе шили одежду для антарктической экспедиции латвийских исследователей.
Мы останавливаемся напротив постера этой экспедиции с автографами участников. Сотрудник вспоминает, что исследователи несколько раз приезжали на производство, примеряли одежду, высказывали свои пожелания, а после экспедиции рассказывали о своих впечатлениях. По словам работника, они благодарили и остались очень довольны костюмами.
Виктория говорит, что предприятию комфортно в небольших латвийских городах.
"В маленьких городах мы чувствуем себя уверенно. Например, в Калнциемсе. Людям удобно, не надо ехать в Елгаву или Ригу. Более того, многие ездят из той же Елгавы или Юрмалы", - рассказывает Виктория. А на предприятие в Ауце, по словам нашего гида, ездят и несколько человек из Литвы.
Предприятие также работает с университетами для поиска кадров. Многие преподаватели специализированных программ сами советуют студентам попробовать пройти практику в Spectre Latvia.
Компания берет студентов на практику или в летнюю школу. Они учатся, осваиваются в коллективе и часто остаются работать. Нам назвали несколько примеров, когда бывшие студенты приходили на практику и оставались работать на 10-12 и более лет.
Также предприятие ищет людей и через госпрограммы переподготовки. "Понятно, что кто-то приходит, а кто-то уходит. Но, например, к нам пришли семь человек по государственной программе обучения от Госагентства занятости. Из них пять человек остались и работают так хорошо, что можно только снять шляпу перед ними", - гордится работниками Виктория.
При этом предприятие все равно испытывает кадровый голод, особенно это касается швей. Частично компания растит кадры собственными силами, но еще одним решением было организовать производство в Украине, в Чернигове. Переговоры уже велись и на "90% соглашение было достигнуто", но война заставила отложить планы. "А так мы уже провели аудит, посмотрели, в каких условиях находятся работники, на каком оборудовании шьют", - говорит Виктория.
Еще одна проблема для предприятия - утилизация тканей. За год в Латвии на свалке оказываются тысячи тонн текстиля потребителей и разных производств. Spectre Latvia борется с этим, применяя частичное вторичное использование.
"Мы очень работаем над этим, постоянно сортируем отходы. У нас "зеленое" мышление. Мы пытаемся не выбрасывать, а давать вторую жизнь остаткам. Например, в этом году у нас не было ни одной настоящей елки. Все елочки мы сделали сами", - сказала Виктория.
Часть тканей и фурнитуры отдают школам и детским садам, обрезки попадают в приюты для животных, где из них делают одеяльца, лежанки для котов и другое.
Виктория говорит, что у компании есть план обустроить лабораторию тестирования тканей.
Это будет первая лаборатория для тестирования на морозостойкость, на тепло, свет, стирку.
"Мы будем мять, рвать, пачкать ткань и смотреть, как она себя ведет", - рассказывает она.
Галерея: Швейное предприятие Spectre Latvia
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