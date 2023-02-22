Как в регионах Латвии шьют одежду даже для исследователей Антарктиды

Предприятие также работает с университетами для поиска кадров. Многие преподаватели специализированных программ сами советуют студентам попробовать пройти практику в Spectre Latvia.

Компания берет студентов на практику или в летнюю школу. Они учатся, осваиваются в коллективе и часто остаются работать. Нам назвали несколько примеров, когда бывшие студенты приходили на практику и оставались работать на 10-12 и более лет.

Также предприятие ищет людей и через госпрограммы переподготовки. "Понятно, что кто-то приходит, а кто-то уходит. Но, например, к нам пришли семь человек по государственной программе обучения от Госагентства занятости. Из них пять человек остались и работают так хорошо, что можно только снять шляпу перед ними", - гордится работниками Виктория.

При этом предприятие все равно испытывает кадровый голод, особенно это касается швей. Частично компания растит кадры собственными силами, но еще одним решением было организовать производство в Украине, в Чернигове. Переговоры уже велись и на "90% соглашение было достигнуто", но война заставила отложить планы. "А так мы уже провели аудит, посмотрели, в каких условиях находятся работники, на каком оборудовании шьют", - говорит Виктория.

Еще одна проблема для предприятия - утилизация тканей. За год в Латвии на свалке оказываются тысячи тонн текстиля потребителей и разных производств. Spectre Latvia борется с этим, применяя частичное вторичное использование.

"Мы очень работаем над этим, постоянно сортируем отходы. У нас "зеленое" мышление. Мы пытаемся не выбрасывать, а давать вторую жизнь остаткам. Например, в этом году у нас не было ни одной настоящей елки. Все елочки мы сделали сами", - сказала Виктория.

Швейное предприятие Spectre Latvia Фото: Jānis Škapars/TVNET

Часть тканей и фурнитуры отдают школам и детским садам, обрезки попадают в приюты для животных, где из них делают одеяльца, лежанки для котов и другое.

Виктория говорит, что у компании есть план обустроить лабораторию тестирования тканей.

Это будет первая лаборатория для тестирования на морозостойкость, на тепло, свет, стирку.

"Мы будем мять, рвать, пачкать ткань и смотреть, как она себя ведет", - рассказывает она.

Галерея: Швейное предприятие Spectre Latvia