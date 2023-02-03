В субботу, 4 февраля, в Латвии немного понизится температура воздуха и будет дуть умеренный северный ветер, прогнозируют синоптики.
Похолодание и холодный ветер: о погоде в субботу
Похолодание и холодный ветер: о погоде в субботу
Ночью тучи частично закроют небо, днем облачность увеличится. Временами ожидается снег.
Температура воздуха ночью составит -1...-6 градусов, на востоке Латвии - около -10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 0...-5 градусов.
Северный ветер немного усилится, на побережье вероятны порывы до 15 метров в секунду.
В Риге в субботу ожидается снег, иногда сквозь тучи будут проглядывать лучи солнца. Северный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -2...-4 градуса.
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