В последние годы Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) работала с прибылью в миллионы евро, однако, следуя инфляции и общему удорожанию жизни, CSDD пересматривает прейскурант на свои услуги, сообщает lsm.lv.
Видео ⟩ Почему финансово успешный CSDD планирует поднять цены на услуги?
В дирекции и ответственном министерстве считается, что планируемый рост цен является соответствующим, но в ближайшие недели Сейм может потребовать пояснения CSDD об увеличении цен.
В соответствии с намеченными поправками в правилах Кабинета министров "Прейскурант публичных платных услуг CASS" наибольший рост затронет автоторговцев. Плата за регистрацию места торговли транспортным средством вырастет в 12 раз - с 14,04 до 174,26 евро.
Представительница CSDD Илзе Шипкевица отметила: "Те позиции цен, которых эти изменения коснулись, не менялись более 7 лет. Как известно в последние 7 лет выросли цены на все, и эти цены должны соответствовать фактической ситуации".
При этом государственное акционерное общество CSDD последние годы работала с миллионной прибылью.
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