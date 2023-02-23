Завтра наступит год, как продолжается война в Украине. Мы собрали главное, что произошло за уходящий четверг, 23 февраля.
Главное за 23 февраля ⟩ Латвийский депутат "послал" делегацию из РФ, за что "разнесли" Газманова и продажа собачатины
Новости Латвии:
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, участвуя в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), напомнил российской делегации знаменитую фразу в адрес российского военного корабля.
Жителей дома в Елгаве неприятно удивили счета за электричество - с начала этого года они выросли втрое. Электричество им поставляет предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz), сообщает программа Bez Tabu.
Сотрудники Южновидземского участка Видземского регионального управления Государственной полиции просят помочь в установлении личности мужчин на фото.
С момента вторжения России в Украину латвийские органы безопасности возбудили более 40 уголовных дел за разжигание ненависти, действия против интересов Латвии, нарушение санкций и другие преступления, в том числе не имеющие прецедентов в судах.
Водители междугородних пассажирских автобусов возмущены происходящим на Рижском международном автовокзале. Из-за амбициозного проекта Rail Baltica и работ по строительству городских дорог на небольшой территории приходится "ютиться" крупногабаритным автобусам, пассажирам, частным автомобилям и пешеходам.
За рубежом:
Один из самых больших провалов обороны для Украины в начале российского вторжения был, безусловно, в Херсонской области. Чонгарский пролив и узкий перешеек, соединяющий Крымский полуостров с материковой частью, считались практически непреодолимыми преградами при умелой организации обороны. А сеть оросительных каналов, тянущаяся по всей области, превращалась в естественные препятствия для продвижения военной техники.
В идеологической риторике России, ярко выражаемой в пропагандистских телепередачах, наметились черты произошедшей с начала войны смены установок Кремля в вопросе, как строить отношения с другими странами и как к ним относиться.
Во Флориде журналист местного телевидения получил смертельное ранение во время репортажа с места другого убийства, случившегося несколькими часами ранее. Вместе с ним погибла девятилетняя девочка.
В Белгородской области упал самолет Министерства обороны России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Интересное чтиво:
22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" прошел концерт-митинг, на котором, кроме президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, выступили артисты, поддержавшие военные действия Кремля. Со сцены в "патриотичном" ключе прозвучала культовая песня Виктора Цоя "Группа крови". Этот факт вызвал негодование у поклонников творчества артиста и его современников. Ведь известно, что музыкант ненавидел войну и избежал призыва в армию.
На том же мероприятии особое внимание привлек Олег Газманов, который выступал в черном пуховике от итальянского бренда Prada (стоимость - примерно 4 тысячи евро). Во время своего пребывания на сцене Олег Газманов заклеил узнаваемый логотип Prada на груди черной изолентой.
Популярный скандальный поющий российский блогер Инстасамка (наст. имя - Дарья Зотеева) планировала 10 декабря 2022 года выступить в Риге, но концерт был перенесен на 17 февраля 2023 года, а следом состоялся еще один перенос. RUS TVNET связался с организатором BEST SHOW Events и выяснил, что происходит с мероприятием.
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"Теперь собачатина от эстонского предприятия MUKI наконец-то доступна в первом ресторане", - говорится в недавнем сообщении на странице MUKI в Facebook, где в начале нового года было обещано запустить стопроцентно органическое собачье мясо.
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