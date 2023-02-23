Главное за 23 февраля ⟩ Латвийский депутат "послал" делегацию из РФ, за что "разнесли" Газманова и продажа собачатины

В идеологической риторике России, ярко выражаемой в пропагандистских телепередачах, наметились черты произошедшей с начала войны смены установок Кремля в вопросе, как строить отношения с другими странами и как к ним относиться.

Во Флориде журналист местного телевидения получил смертельное ранение во время репортажа с места другого убийства, случившегося несколькими часами ранее. Вместе с ним погибла девятилетняя девочка.

В Белгородской области упал самолет Министерства обороны России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" прошел концерт-митинг, на котором, кроме президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, выступили артисты, поддержавшие военные действия Кремля. Со сцены в "патриотичном" ключе прозвучала культовая песня Виктора Цоя "Группа крови". Этот факт вызвал негодование у поклонников творчества артиста и его современников. Ведь известно, что музыкант ненавидел войну и избежал призыва в армию.

На том же мероприятии особое внимание привлек Олег Газманов, который выступал в черном пуховике от итальянского бренда Prada (стоимость - примерно 4 тысячи евро). Во время своего пребывания на сцене Олег Газманов заклеил узнаваемый логотип Prada на груди черной изолентой.

Популярный скандальный поющий российский блогер Инстасамка (наст. имя - Дарья Зотеева) планировала 10 декабря 2022 года выступить в Риге, но концерт был перенесен на 17 февраля 2023 года, а следом состоялся еще один перенос. RUS TVNET связался с организатором BEST SHOW Events и выяснил, что происходит с мероприятием.

Предлагаем небольшую разминку для мозга. Приступим!

"Теперь собачатина от эстонского предприятия MUKI наконец-то доступна в первом ресторане", - говорится в недавнем сообщении на странице MUKI в Facebook, где в начале нового года было обещано запустить стопроцентно органическое собачье мясо.