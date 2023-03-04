Сб, 4.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Внимательный житель помог найти пропавшую в Кенгарагсе пенсионерку

rus.tvnet.lv
Внимательный житель помог найти пропавшую в Кенгарагсе пенсионерку
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция
Полиция Фото: Valsts policija

Благодаря информации, предоставленной очевидцем, пропавшая без вести пенсионерка была найдена живой в микрорайоне Дарзини. Женщину доставили в медицинское учреждение.

Государственная полиция выражает благодарность очевидцу, который заметил объявление о розыске женщины и сообщил оперативным службам местонахождение пенсионерки.

Напомним, что Элеонора 1943 года рождения в субботу в 8 утра вышла из дома в Риге по улице Езупа Ранцана и сама не смогла вернуться домой.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх