Благодаря информации, предоставленной очевидцем, пропавшая без вести пенсионерка была найдена живой в микрорайоне Дарзини. Женщину доставили в медицинское учреждение.
Внимательный житель помог найти пропавшую в Кенгарагсе пенсионерку
Внимательный житель помог найти пропавшую в Кенгарагсе пенсионерку
Государственная полиция выражает благодарность очевидцу, который заметил объявление о розыске женщины и сообщил оперативным службам местонахождение пенсионерки.
Напомним, что Элеонора 1943 года рождения в субботу в 8 утра вышла из дома в Риге по улице Езупа Ранцана и сама не смогла вернуться домой.
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