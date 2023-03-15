Подходит к концу середина рабочей недели, и на улице, кажется, закрепилась весна. Рассказываем вам главное, что случилось за уходящий день - в Латвии и мире.
Главное за 15 марта ⟩ Военная техника на Рижском вокзале, Остапенко остается с господдержкой и Росликов о приговоре Гревцовой
Новости Латвии:
С 3 марта не утихают дискуссии вокруг шести расположенных в Риге памятников, один из которых - Александру Сергеевичу Пушкину. Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж одних и перенос других, чем вызвал восхищение одной части общества и негодование другой. Пока политическое руководство муниципалитета заверяет, что сейчас у города другие приоритеты, отдельные политические силы уже организуют протесты. В эфире "Кто вам платит?" - об историческом наследии в облике города.
Теперь товары, заказанные на онлайн-платформе AliExpress, можно получить через пакоматы Omniva по всей Латвии, сообщается на сайте логистического предприятия.
Портал TVNET утром в среду, 15 марта, незадолго до 11:00 заметил, что через Рижский центральный железнодорожный вокзал провозили военную технику. TVNET связался с Министерством обороны, чтобы узнать больше о ситуации.
Министерство образования и науки (МОН) изменило свое мнение и не будет лишать госфинансирования Алену Остапенко, Тома Скуиньша и Криста Нейланда.
Довольно сложно поставить под сомнение решение судьи, рассматривавшего дело депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!"), сказал в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов.
За рубежом:
Прокуратура Украины обвинила двух российских военнослужащих в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери, сообщило во вторник, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на документы прокуратуры.
"Дякую", "Благодаря вам спасли три жизни", "Вы все очень крутые" - эти и другие слова благодарности приходят команде волонтеров из Латвии, которые с первых дней войны помогают Украине и поставляют автомобили для ВСУ.
Вчера в течение трех часов из Бахмута в украинский полевой госпиталь были доставлены девять раненых бойцов. "Можно сказать, что у нас выходной", - сказал Postimees командир полевого госпиталя Сергий Спышка, комментируя количество раненых.
Пропавший без вести в Вильнюсе мужчина был найден мертвым в туалете торгового центра. Сообщается, что тело могло находиться в туалете супермаркета 12 дней.
Интересное чтиво:
Три часа дороги в снежную метель - и мы в "городе ветров" Лиепае. Waze привел нас к огромному советскому зданию с вывеской Lauma Fabrics. Это девятое крупнейшее производственное здание в мире. С улицы оно выглядит бесконечно длинным. Внутри прохладно и темно, есть ощущение чего-то среднего между бункером и лабиринтом. Мы ищем NordePlast - небольшую компанию, обустроившую себе и офис, и производственные мощности в недрах 11 гектаров этого комплекса, где сейчас находится промышленный парк.
"Получила не по морде, а по паспорту!" - эмоционально говорит бывшая солистка Латвийской национальной оперы, а ныне органистка Юлианна Баварская. В интервью онлайн-журналу KLIK она поведала обо всех неприятностях, которые произошли с ней за последние полгода.
Британский суд приговорил к 8,5 годам тюрьмы 22-летнюю Элеанор Уильямс, чьи изощренные обвинения мужчин в изнасилованиях и сексуальной эксплуатации привели к жестокой травле ее жертв, но потом оказались ложными.
В передаче Zilonis studijā предприниматель и инфлюенсер Элина Дидрихсоне и ее муж Наурис Дидрихсонс поделились своим опытом воздержания от секса до брачной ночи.
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