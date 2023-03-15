Главное за 15 марта ⟩ Военная техника на Рижском вокзале, Остапенко остается с господдержкой и Росликов о приговоре Гревцовой

За рубежом:

Прокуратура Украины обвинила двух российских военнослужащих в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери, сообщило во вторник, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на документы прокуратуры.

"Дякую", "Благодаря вам спасли три жизни", "Вы все очень крутые" - эти и другие слова благодарности приходят команде волонтеров из Латвии, которые с первых дней войны помогают Украине и поставляют автомобили для ВСУ.

Вчера в течение трех часов из Бахмута в украинский полевой госпиталь были доставлены девять раненых бойцов. "Можно сказать, что у нас выходной", - сказал Postimees командир полевого госпиталя Сергий Спышка, комментируя количество раненых.

Пропавший без вести в Вильнюсе мужчина был найден мертвым в туалете торгового центра. Сообщается, что тело могло находиться в туалете супермаркета 12 дней.

Интересное чтиво:

Три часа дороги в снежную метель - и мы в "городе ветров" Лиепае. Waze привел нас к огромному советскому зданию с вывеской Lauma Fabrics. Это девятое крупнейшее производственное здание в мире. С улицы оно выглядит бесконечно длинным. Внутри прохладно и темно, есть ощущение чего-то среднего между бункером и лабиринтом. Мы ищем NordePlast - небольшую компанию, обустроившую себе и офис, и производственные мощности в недрах 11 гектаров этого комплекса, где сейчас находится промышленный парк.

"Получила не по морде, а по паспорту!" - эмоционально говорит бывшая солистка Латвийской национальной оперы, а ныне органистка Юлианна Баварская. В интервью онлайн-журналу KLIK она поведала обо всех неприятностях, которые произошли с ней за последние полгода.

Британский суд приговорил к 8,5 годам тюрьмы 22-летнюю Элеанор Уильямс, чьи изощренные обвинения мужчин в изнасилованиях и сексуальной эксплуатации привели к жестокой травле ее жертв, но потом оказались ложными.

В передаче Zilonis studijā предприниматель и инфлюенсер Элина Дидрихсоне и ее муж Наурис Дидрихсонс поделились своим опытом воздержания от секса до брачной ночи.