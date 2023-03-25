Последняя мартовская суббота подходит к концу. Не забудьте перевести часы на летнее время. А о главных новостях за день можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 25 марта ⟩ Отмена кукольных представлений на русском языке, перевод часов и проблемы с украинским контрнаступлением
Новости Латвии:
В следующем сезоне в репертуаре Латвийского театра кукол больше не будет постановок на русском языке. Это решение Министерства культуры. Портал Rus.LSM.lv выяснил причины такого решения.
Илзе из Кейпенской волости хотела заказать онлайн пальто известного латвийского бренда, но заказ не приходит уже больше года, сообщает Bez tabu.
В рижском микрорайоне Пурвциемс вор, переодетый сотрудником службы доставки Wolt, регулярно проникает на охраняемые территории и грабит автомобили, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Мостовая, обнаруженная под слоем асфальта на улице Гоголя в Риге, будет доставлена на склады Департамента транспорта Рижской думы, сообщила представитель Управления национального культурного наследия (NKMP) Линда Зонне-Зумберга.
Предстоящей ночью состоится переход на летнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час вперед, сообщает Министерство экономики.
За рубежом:
Незадолго до взрывов, разрушивших три из четырех газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в сентябре прошлого года, к месту происшествия выходили российские военные корабли с оборудованием для установки взрывных устройств.
Украина пока не может начать весеннее контрнаступление, так как нужны боеприпасы и истребители, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Фоторадар полиции Западной Австралии к северу от Перта запечатлел необычного преступника - автомобиль, ехавший на скорости 119 км/час, на капоте которого оказался человек с бутылкой пива.
Принцу Уильяму всегда удается удивить публику. На этот раз он ошеломил сотрудников дружественного к ЛГБТК+ ресторана Butero Bistro, неожиданно прибыв туда на обед! Что он заказал и как отреагировала публика?
Этим летом путешественников ждет неприятный сюрприз - услуги по аренде автомобилей на зарубежных курортах будут значительно дороже, чем до пандемии коронавируса. Исследование, проведенное The Guardian, показывает, что этим летом отдыхающим придется платить почти на 60% больше.
Люди привыкли сидеть со скрещенными ногами. Адам Тейлор, профессор и директор Учебного центра клинической анатомии в Ланкастерском университете, указывает на потенциальный риск для здоровья, который может возникнуть при длительном сидении со скрещенными ногами.
Интересное чтиво:
В школах и детсадах Даугавпилса проходят проверки знаний латышского языка у учителей. На данный момент, по информации, полученной "Чайкой" от руководителя Управления образования Марины Исуповой, проверку не прошли 40 педагогов - 32 из них - педагоги, работавшие в детских садах, восемь - в школах.
"Прикладывать к нашей травме подорожник правды", - такую фразу произнес герой трагифарса драматурга Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Читка этой пьесы прошла 24 марта в Риге в Доме еврейской общины Латвии.
Главными темами российских пропагандистских передач на прошлой неделе стали "героические" действия российской армии, сбившей американский дрон над нейтральными водами Черного моря, выступление президента Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, а также ордер, выданный Международным уголовным судом, на арест Путина и главной российской защитницы прав детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации детей из Украины в Россию. Сбитый американский дрон настолько завладел умами кремлевских идеологов, что они даже забыли обсудить "возрождение нацизма" в Латвии и день памяти легионеров 16 марта.
Памятные монеты в 2 евро могут иметь большую ценность. Даже больше, чем вы думаете. Нумизматы активно ищут особенные экземпляры, монеты с дефектом или вариацией гравировки. Стоимость монет в 2 евро варьируется в зависимости от их тиража и страны, в которой они были выпущены. Список особо ценных монет меняется, но эти три монеты в 2 евро считаются самыми ценными на данный момент.
Один из самых громких скандалов последних дней, который не утихает до сих пор, связан с шоу Stila patruļa на канале STV Pirmā!. Дрэг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) выразил свое мнение о шоу, осудив двух стилистов проекта Жанну Дубску и Александра Павлова.
Передача Kuuuurija отправилась в Выхма, где из-за строительной фирмы со дня была остановлена реновация многоквартирного дома.
Портал "Фокус" рассказал о костюмах, которые в своих фильмах носили знаменитости. И хотя, зрителями эти образы полюбились, оказалось, что актеры наоборот их возненавидели!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!