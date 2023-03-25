Главное за 25 марта ⟩ Отмена кукольных представлений на русском языке, перевод часов и проблемы с украинским контрнаступлением

Главными темами российских пропагандистских передач на прошлой неделе стали "героические" действия российской армии, сбившей американский дрон над нейтральными водами Черного моря, выступление президента Владимира Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, а также ордер, выданный Международным уголовным судом, на арест Путина и главной российской защитницы прав детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации детей из Украины в Россию. Сбитый американский дрон настолько завладел умами кремлевских идеологов, что они даже забыли обсудить "возрождение нацизма" в Латвии и день памяти легионеров 16 марта.

Памятные монеты в 2 евро могут иметь большую ценность. Даже больше, чем вы думаете. Нумизматы активно ищут особенные экземпляры, монеты с дефектом или вариацией гравировки. Стоимость монет в 2 евро варьируется в зависимости от их тиража и страны, в которой они были выпущены. Список особо ценных монет меняется, но эти три монеты в 2 евро считаются самыми ценными на данный момент.

Один из самых громких скандалов последних дней, который не утихает до сих пор, связан с шоу Stila patruļa на канале STV Pirmā!. Дрэг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) выразил свое мнение о шоу, осудив двух стилистов проекта Жанну Дубску и Александра Павлова.

Передача Kuuuurija отправилась в Выхма, где из-за строительной фирмы со дня была остановлена реновация многоквартирного дома.

Портал "Фокус" рассказал о костюмах, которые в своих фильмах носили знаменитости. И хотя, зрителями эти образы полюбились, оказалось, что актеры наоборот их возненавидели!