Самолет airBaltic прилетел в пустой аэропорт: комментарий компании

В airBaltic подтвердили, что в такую ситуацию попал рейс BT357 Рига - Тампере.

Сообщается, что по техническим причинам информация об этом рейсе в системе планирования графика в аэропорту Тампере-Пирккала не попала к представителям персонала.

"В плане репутации эта ситуация, конечно, неприятная, потому что из-за технического сбоя пассажиры не могли получить услуги высшего уровня. Мы изучаем ситуацию, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - cказали представители компании.

При этом в airBaltic отметили, что пассажиры в аэропорту провели дополнительно примерно один час и в таких случаях компенсация не выплачивается.

И все-таки airBaltic на данный момент получил два требования о компенсации, которые рассматриваются в индивидуальном порядке.

Напомним, рейс airBaltic из Риги прибыл в Тампере в 02:07 ночи, он отставал от первоначального расписания примерно на полтора часа.

Из-за ошибки, связанной с сообщениями, информация о рейсе не поступила в компанию по наземному обслуживанию Airpro.

"По этой причине в понедельник после 17:00 сотрудников наземного обслуживания не было на месте. У пассажиров было дополнительное время ожидания около часа, пока не явился персонал", - сообщил генеральный директор Airpro Сампо Пауккери.

Пассажирам пришлось ждать в самолете, пока не будет подан трап и выгружен багаж.