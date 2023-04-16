Видео ⟩ Таксист оштрафован за парковку. В протоколе указали другую улицу

В протоколе указано, что Иварс припарковал машину на тротуаре улицы Вирсайшу, хотя на табличке здания ясно видно, что это улица Виляну. Дом, указанный в протоколе, находится всего в двух минутах ходьбы, но Иварс отрицает, что припарковал машину там.

Иварс обратился в муниципальную полицию, чтобы прояснить ситуацию, но ему сказали, что владелец автомобиля, в данном случае работодатель мужчины, может обжаловать штраф.

В полиции признают, что в протоколе была допущена ошибка, но фотофиксация подтвердила место нарушения. Данные системы GPS тоже подтверждают, что нарушение было зафиксировано на улице Виляну, поэтому штраф не будет отменен.

Эксперт по дорожному движению отмечает, что жителям дома следует решить вопрос о размещении соответствующего дорожного знака, чтобы избежать штрафов за парковку в будущем.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)