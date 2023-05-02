Главное за 2 мая ⟩ Умер Валентин Юдашкин, майские морозы и подорожания в CSDD

В Латвии - одно из самых успешных сложных обществ, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении бывший президент страны Валдис Затлерс.

Агентство LETA выяснило, что одному из прокуроров, занимающимся делом Леона Русиньша, в свое время была предоставлена ​​временная защита из-за опасений возможного насилия.

За рубежом:

На 60-м году жизни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. В течение последних нескольких лет он болел тяжелым онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на его супругу.

У меня вошло в привычку посещать тюрьму перед отъездом из Донбасса. В феврале я познакомился с тремя российскими летчиками в днепровской тюрьме. Конечно, все они, прежде чем попасть в плен, бомбили только пустыри и заброшенные дома. Никто не погиб и не пострадал от их бомб. Конечно, все именно так и было, пишет для Rus.Postimees находящийся в Украине кинорежиссер, продюсер и оператор Вахур Лайапеа.

Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии в сотрудничестве с правоохранительными органами Финляндии задержали в Эстонии и Финляндии группу лиц, которые подозреваются в том, что заманивали граждан Латвии, Эстонии и Украины в Финляндию для работы в строительном секторе в условиях, напоминающих принудительный труд.