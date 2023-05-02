Главное за 2 мая ⟩ Умер Валентин Юдашкин, майские морозы и подорожания в CSDD

Пусть погода не радует теплом, хоть и наступил май (то ли еще будет!), RUS TVNET рассказывает вам о главных событиях в Латвии и мире за уходящий вторник.
Новости Латвии:
Во второй половине этой недели в Латвии ожидаются одни из самых серьезных весенних заморозков за последние годы, предупреждают синоптики.
Пардаугавское управление Госполиции Риги по подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивает мужчину, запечатленного на видео.
Цены на ряд платных услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) будут подняты, включая плату за регистрацию пункта продажи транспортных средств, которая должна вырасти с 14,04 евро до 174,26 евро, предусматривают поддержанные правительством во вторник, 2 мая, поправки к прейскуранту платных услуг CSDD.
В результате введения Rail Baltica в центре Риги будет создан современный мультимодульный транспортный узел, который поможет увеличить мобильность, безопасность, доступность, а также придаст Риге новые черты, визуально и функционально соединив части города, разделенные железнодорожной насыпью, а также удобно для пешеходов и велосипедистов соединив оба берега Даугавы новым железнодорожным мостом.
В пятницу, 28 апреля, после 23:30 в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов о том, что в квартире многоквартирного дома в Пурвциемсе долго плачет ребенок. К месту происшествия был направлен ближайший автомобильный патруль полиции.
В Латвии - одно из самых успешных сложных обществ, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении бывший президент страны Валдис Затлерс.
Агентство LETA выяснило, что одному из прокуроров, занимающимся делом Леона Русиньша, в свое время была предоставлена временная защита из-за опасений возможного насилия.
За рубежом:
На 60-м году жизни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. В течение последних нескольких лет он болел тяжелым онкологическим заболеванием. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на его супругу.
У меня вошло в привычку посещать тюрьму перед отъездом из Донбасса. В феврале я познакомился с тремя российскими летчиками в днепровской тюрьме. Конечно, все они, прежде чем попасть в плен, бомбили только пустыри и заброшенные дома. Никто не погиб и не пострадал от их бомб. Конечно, все именно так и было, пишет для Rus.Postimees находящийся в Украине кинорежиссер, продюсер и оператор Вахур Лайапеа.
Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии в сотрудничестве с правоохранительными органами Финляндии задержали в Эстонии и Финляндии группу лиц, которые подозреваются в том, что заманивали граждан Латвии, Эстонии и Украины в Финляндию для работы в строительном секторе в условиях, напоминающих принудительный труд.
Россия готовится к контрнаступлению ВСУ и уже возвела сотни километров оборонительных сооружений. С насколько серьезными препятствиями столкнутся украинские военные - в материале DW.
В New York Times вышла статья, раскрывающая новые подробности дела бывшего замминистра обороны Ирана Али-Резы Акбари, повешенного в январе по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Из нее следует, что Акбари действительно передал британской разведке ценнейшую информацию об иранской ядерной программе, а выявить его Тегерану помогли российские спецслужбы.
Интересное чтиво:
"Сегодня мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо всем вам", - так после 16 лет работы попрощалась с аудиторией диктор "Латвийского времени" Юлия Пилен. Много лет новостные выпуски Первого Балтийского канала (ПБК) были очень востребованными среди русскоязычных жителей Латвии.
Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина прилетели в Париж. Известно, что шоумен сводит двойняшек в Диснейленд, об этом сообщила сама Примадонна.
Клещи снова активизировались, и не будет лишним в очередной раз напомнить, что делать в случае укуса клеща.
Бельгиец Люка Бресель сенсационно выиграл чемпионат мира - 2023 по снукеру, который проходил в арене "Крусибл" в Шеффилде (Англия).
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