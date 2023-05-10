Главное за 10 мая ⟩ Левитс вышел из президентской гонки, результаты 9 мая и новая версия о драке в Иманте

За рубежом:

9 мая состоялся первый полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение", в котором приняли участие 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, наши участники не смогли пройти в финал конкурса.

Как и год назад, демонстрация российской символики во время празднования Дня Победы в Берлине была запрещена. Кто пришел 9 мая к советским мемориалам - в репортаже DW.

Интересное чтиво:

Вчера вечером, 9 мая в Ливерпуле прошел первый полуфинал "Евровидения-2023". По итогам голосования зрителей в финал вышли десять стран из 15. В свою очередь, зрителей заинтересовала одна определенная песня - участников из Хорватии.

В Азербайджане семилетний мальчик умер после тренировки по самбо, его тренер Мехман Халилов задержан.

Биография жителя Эстонии Эрнеста Гаммера напоминает сценарий боевика о "солдатах удачи". Его жизнь была полна поступков, за которые в Европе полагаются длительные сроки заключения. Недавно Гаммер был привлечен к ответственности в России за мелкое правонарушение, получил "смертельный приговор" суда, и теперь за него заступается депутат Госдумы и бывший глава ДНР.

9 мая на концерте в Петербурге певец Александр Розенбаум вступился за арестованных по делу об оправдании терроризма авторов спектакля "Финист Ясный Сокол" Евгению Беркович и Светлану Петрийчук. В Сети появилось видео с обращением артиста.

"Я могу заниматься любой музыкой, быть в любом образе", - говорит 26-летняя Алина, которая известна в Сети как ASKIN. За неполный год девушка шагнула в свою мечту - стала петь. Ее смелость не осталась без вознаграждения: теперь у треков Алины тысячи поклонников, на ее музыку записывают рилсы и тиктоки, а на улице то и дело подходят и спрашивают, она ли это...

Прошедшая неделя у российских пропагандистов выдалась довольно скучной. Кажется, что идеологические пороховницы совсем опустели и без ярких внешних катализаторов пропагандистская машина начала буксовать.

Опасения относительно возможности взлома веб-камер персональных устройств распространены как среди пользователей, так и среди производителей техники. "Проверено.Медиа" пробует разобраться, так ли необходимо закрывать камеры на ваших устройствах.