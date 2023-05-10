Новость дня - Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок. Об этом и многом другом, чем запомнится уходящий день, читайте в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 10 мая ⟩ Левитс вышел из президентской гонки, результаты 9 мая и новая версия о драке в Иманте
Новости Латвии:
Президент Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок, сообщила заведующая медиа-центром Канцелярии президента Юстине Дейчмане.
Одной центральной точки сбора на 9 мая в Латвии в этом году не было. После демонтажа памятника в парке в Пардаугаве желающие почтить павших во Второй мировой войне возлагали цветы преимущественно в местах захоронения, где это делать не воспрещалось. Несмотря на относительно "тихое 9 мая" для Латвии, день закончился салютами в разных микрорайонах Риги, за сутки - 30 задержанных, 97 административных дел и четыре уголовных.
Задержания, цветы и вандализм: собрали ВСЕ результаты прошедшего 9 мая.
Государственная полиция начала уголовный процесс против двух жителей Даугавпилса, которые отмечали 9 мая и высказались об украинцах в телевизионном интервью.
Женщина, которая раньше оставила тухлую рыбью голову на машине соседа в Пурвциемсе, продолжает действовать. Вечером в воскресенье, 7 мая, она развесила на машинах ветки и мокрую туалетную бумагу.
Недавние события в Иманте повергли всех в шок - подростки избили школьника, банды подростков, готовых к "суду Линча", организованно перемещаются по району... Что же на самом деле произошло в Иманте вечером 5 мая? Об этом онлайн-журналу Klik рассказывает очевидец событий и в какой-то степени участник - отец избитого мальчика Константин.
За рубежом:
9 мая состоялся первый полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение", в котором приняли участие 15 стран, в том числе и Латвия. К сожалению, наши участники не смогли пройти в финал конкурса.
Как и год назад, демонстрация российской символики во время празднования Дня Победы в Берлине была запрещена. Кто пришел 9 мая к советским мемориалам - в репортаже DW.
Интересное чтиво:
Вчера вечером, 9 мая в Ливерпуле прошел первый полуфинал "Евровидения-2023". По итогам голосования зрителей в финал вышли десять стран из 15. В свою очередь, зрителей заинтересовала одна определенная песня - участников из Хорватии.
В Азербайджане семилетний мальчик умер после тренировки по самбо, его тренер Мехман Халилов задержан.
Биография жителя Эстонии Эрнеста Гаммера напоминает сценарий боевика о "солдатах удачи". Его жизнь была полна поступков, за которые в Европе полагаются длительные сроки заключения. Недавно Гаммер был привлечен к ответственности в России за мелкое правонарушение, получил "смертельный приговор" суда, и теперь за него заступается депутат Госдумы и бывший глава ДНР.
9 мая на концерте в Петербурге певец Александр Розенбаум вступился за арестованных по делу об оправдании терроризма авторов спектакля "Финист Ясный Сокол" Евгению Беркович и Светлану Петрийчук. В Сети появилось видео с обращением артиста.
"Я могу заниматься любой музыкой, быть в любом образе", - говорит 26-летняя Алина, которая известна в Сети как ASKIN. За неполный год девушка шагнула в свою мечту - стала петь. Ее смелость не осталась без вознаграждения: теперь у треков Алины тысячи поклонников, на ее музыку записывают рилсы и тиктоки, а на улице то и дело подходят и спрашивают, она ли это...
Прошедшая неделя у российских пропагандистов выдалась довольно скучной. Кажется, что идеологические пороховницы совсем опустели и без ярких внешних катализаторов пропагандистская машина начала буксовать.
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