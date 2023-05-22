Главное за 22 мая ⟩ Рекордный штраф Tet, "диверсанты" в Белгородской области и помилование Протасевича

МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина, пишет "Медуза" со ссылкой на "Верстку", которая обнаружила эту информацию в базе розыска МВД. Ранее на актера завели дело об оправдании терроризма из-за поста о взрыве на Крымском мосту.

Бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон резко высказался о британском здравоохранении и других британских бедах. В одном из критических замечаний Кларксон также упомянул Латвию.

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Недавняя трагедия под Екабпилсом вновь актуализировала проблему домашнего насилия и защиты женщин от агрессии. Один из очевидных шагов - ратификация Стамбульской конвенции. Но он до сих пор не сделан. В чем причина и есть ли здравое зерно в аргументах противников конвенции - разбираемся в этой статье.

Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боксер Ричард Болотник, который недавно вернулся из Гвадалахары, где провёл бой с украинцем Александром Гвоздиком. Говорим о причинах неудачи, впечатлениях от Мексики и планах на следующий бой.

Недавно я принял участие в Форуме развития Китая (CDF) в Пекине, ежегодном собрании высокопоставленных руководителей иностранных компаний, ученых, бывших политиков и высокопоставленных китайских чиновников. Конференция этого года стала первой очной встречей с 2019 года, и она предоставила западным наблюдателям возможность встретиться с новым высшим руководством Китая, в том числе с новым премьер-министром Ли Цяном.

Опасаясь стать "экономическим заложником" Китая, "Большая семерка" изложила свой план отношений с Пекином.

Жительница Раквере, искавшая возможность выгодного инвестирования, стала жертвой интернет-мошенников. Десятки тысяч евро были потрачены впустую. "Быстро разбогатеть невозможно", - комментирует киберэксперт Клайд Мяги, пишет Rus.Postimees.

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