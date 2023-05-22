Новая майская неделя началась с большого количества громких новостей. О самых важных из них вы можете прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 22 мая ⟩ Рекордный штраф Tet, "диверсанты" в Белгородской области и помилование Протасевича
Новости Латвии:
В конце апреля Рижский городской суд отклонил прошение компании Tet об отмене наложенного на нее штрафа в размере 1,2 млн евро за нарушение Регламента данных. На сегодняшний день это самый большой штраф за несоблюдение регламента в Латвии, сообщает передача Латвийского телевидения De Facto. Компания Tet отрицает вину и обжаловала приговор, в свою очередь в Государственной инспекции данных указывают, что нарушения были серьезными, в том числе через сервис Tet можно было узнать адреса и другие данные незнакомых людей. Сейчас нарушения устранены.
Сегодня, ознакомившись с ходом строительных работ на Брасовском мосту, министр культуры Наурис Пунтулис заявил агентству LETA, что обрел уверенность в способности строителей завершить создание одного трамвайного пути и восстановить движение трамваев по мосту.
Начало лета, парк развлечений для всей семьи и колоссальное разнообразие вкусного и нового мороженого по "тающим" ценам - все это, а также "вкусная" музыкальная и культурная программа с концертами любимых латвийских исполнителей, ждет посетителей первого Рижского фестиваля мороженого.
В понедельник, 22 мая, сборная Латвии по хоккею в "Арене Рига" провела официальную фотосессию.
За рубежом:
На территорию Грайворонского городского округа "зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ", заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем в понедельник. Ранее появились сообщения о боях в этом районе. Кремль заявил, что президент России в курсе происходящего. Украинская военная разведка утверждает, что операцию проводят состоящие из граждан России формирования с целью создать "полосу безопасности".
Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что его помиловали, пишет "Медуза" со ссылкой на "Белта".
Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак объявил, что в ходе налета ночью над областью были сбиты 15 запущенных Россией беспилотников-камикадзе и четыре ракеты, пишет Русская служба BBC.
Мелисса из Великобритании возвращалась со своей семьей домой с отдыха в Турции, когда в аэропорту с ней случилось нечто ужасное. Сейчас она находится в таком тяжелом состоянии, что борется за свою жизнь, пишет Rus.Postimees.
В деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" появились новые следы, ведущие в Украину. Об этом говорится в журналистском расследовании, проведенном немецкими общественно-правовыми медиакомпаниями NDR и WDR и газетой Süddeutsche Zeitung при участии шведской газеты Expressen, польского онлайн-журнала Frontstory и датской газеты Berlingske. Основные выводы этой работы были обнародованы на сайте немецкой новостной передачи Tagesschau вечером в воскресенье, 21 мая.
МВД РФ объявило в розыск актера Алексея Панина, пишет "Медуза" со ссылкой на "Верстку", которая обнаружила эту информацию в базе розыска МВД. Ранее на актера завели дело об оправдании терроризма из-за поста о взрыве на Крымском мосту.
Бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон резко высказался о британском здравоохранении и других британских бедах. В одном из критических замечаний Кларксон также упомянул Латвию.
Интересное чтиво:
Недавняя трагедия под Екабпилсом вновь актуализировала проблему домашнего насилия и защиты женщин от агрессии. Один из очевидных шагов - ратификация Стамбульской конвенции. Но он до сих пор не сделан. В чем причина и есть ли здравое зерно в аргументах противников конвенции - разбираемся в этой статье.
Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боксер Ричард Болотник, который недавно вернулся из Гвадалахары, где провёл бой с украинцем Александром Гвоздиком. Говорим о причинах неудачи, впечатлениях от Мексики и планах на следующий бой.
Недавно я принял участие в Форуме развития Китая (CDF) в Пекине, ежегодном собрании высокопоставленных руководителей иностранных компаний, ученых, бывших политиков и высокопоставленных китайских чиновников. Конференция этого года стала первой очной встречей с 2019 года, и она предоставила западным наблюдателям возможность встретиться с новым высшим руководством Китая, в том числе с новым премьер-министром Ли Цяном.
Опасаясь стать "экономическим заложником" Китая, "Большая семерка" изложила свой план отношений с Пекином.
Жительница Раквере, искавшая возможность выгодного инвестирования, стала жертвой интернет-мошенников. Десятки тысяч евро были потрачены впустую. "Быстро разбогатеть невозможно", - комментирует киберэксперт Клайд Мяги, пишет Rus.Postimees.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, чем занимались звезды на выходных.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!