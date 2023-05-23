Главное за 23 мая ⟩ NEPLP оштрафовал TVNET, Рига стоит в пробках и опасный пожар в Таллинне

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за неправильное, по мнению регулятора, использование слова "депортация". При этом это слово изначально было использовано не самим изданием, а депутатом Сейма, давшим интервью передаче RUS TVNET "Кто вам платит?", следует из решения NEPLP.

За рубежом:

В столичном районе Ласнамяэ на улице Суур-Сыямяэ горит центр сбора опасных отходов. Над Таллинном клубится густой черный дым, пишет Rus.Postimees.

В российском городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной, вечером в понедельник, 22 мая, произошло нападение на здание Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщают несколько Telegram-каналов.

Баскетболистка Светлана Абросимова, состоящая в близких отношениях с пропагандистом Владимиром Соловьевым, владеет элитным домом в коттеджном поселке на Черном море, заявили соратники Навального.

Российское информационное пространство отреагировало на операцию российских добровольцев в Белгородской области паникой и непоследовательностью, сделали вывод аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Французский суд решил приговорить водителя грузовика из Латвии к очень суровому наказанию за перевозку контрабандных сигарет.

Интересное чтиво:

Существует мнение, что горячую еду обязательно надо остужать, прежде чем убирать в холодильник. "Проверено.Медиа" рассказывает, есть ли основания для таких предосторожностей.