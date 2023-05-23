Главное за 23 мая ⟩ NEPLP оштрафовал TVNET, Рига стоит в пробках и опасный пожар в Таллинне

Сегодняшний день принес много важных новостей. В традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о самом главном за вторник, 23 мая.
Новости Латвии:
22 мая NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире RUS TVNET. Что означает решение NEPLP для деятельности СМИ в Латвии - отныне СМИ будут обязаны создавать список запрещенных слов/лиц, которые нельзя публиковать в "неправильном" контексте; также журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET. "1984" Джорджа Оруэлла - это не политическая аллегория, а реальность прямо здесь, в Латвии.
В начале мая, впервые в этом году, рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK) с другом решили поехать в Межапарк и спеть на улице свои песни под гитару, преимущественно на русском языке. Желание спеть в полупустынном районе Риги ознаменовалось приездом полицейского экипажа.
Сегодня, 23 мая, утром в Московском форштадте в Риге образовалась крупная пробка. Очевидец TVNET сообщил, что лучшее решение - добираться до центра города пешком.
В понедельник, 22 мая, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире программы RUS TVNET. 23 мая, после заявления TVNET GRUPA, это решение принялись широко обсуждать в соцсетях.
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) наложил на TVNET GRUPA административный штраф в размере 8500 евро за неправильное, по мнению регулятора, использование слова "депортация". При этом это слово изначально было использовано не самим изданием, а депутатом Сейма, давшим интервью передаче RUS TVNET "Кто вам платит?", следует из решения NEPLP.
За рубежом:
В столичном районе Ласнамяэ на улице Суур-Сыямяэ горит центр сбора опасных отходов. Над Таллинном клубится густой черный дым, пишет Rus.Postimees.
В российском городе Белгород, расположенном недалеко от границы с Украиной, вечером в понедельник, 22 мая, произошло нападение на здание Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщают несколько Telegram-каналов.
Баскетболистка Светлана Абросимова, состоящая в близких отношениях с пропагандистом Владимиром Соловьевым, владеет элитным домом в коттеджном поселке на Черном море, заявили соратники Навального.
Российское информационное пространство отреагировало на операцию российских добровольцев в Белгородской области паникой и непоследовательностью, сделали вывод аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Французский суд решил приговорить водителя грузовика из Латвии к очень суровому наказанию за перевозку контрабандных сигарет.
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