Видео ⟩ Под Екабпилсом избили компанию друзей - одному из нападавших отменили штраф

19 ноября 2022 года пассажиры пяти автомобилей наслаждались первым снегом на дорогах Екабпилсского края.

Лига Дюбина, которая в момент нападения сидела в другой машине и ждала, когда вернется ее спутник, сказала, что рядом с ней сели двое мужчин с окровавленными кулаками и начали угрожать.

Лига рассказывает: "У нашей машины громкая выхлопная труба, и они думали, что мы "дрифтим", и именно поэтому они решили, что могут заняться самосудом, тогда и стали "влиять" на нас физически".

Государственная полиция к обоим нападающим за нанесение телесных повреждений применила денежный штраф в размере 210 евро каждому. Пострадавших неприятно удивило, что управление полиции Земгальского региона приняло решение отменить штраф одному из нападавших.

Подробнее в сюжете 4. studija!