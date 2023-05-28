Видео ⟩ Под Екабпилсом избили компанию друзей - одному из нападавших отменили штраф

Группа друзей каталась на пяти автомобилях в Екабпилсском крае, что привело к нападению местных жителей соседнего поселка, которые избили друзей и повредили их автомобиль, сообщает программа 4. studija.
19 ноября 2022 года пассажиры пяти автомобилей наслаждались первым снегом на дорогах Екабпилсского края.
Лига Дюбина, которая в момент нападения сидела в другой машине и ждала, когда вернется ее спутник, сказала, что рядом с ней сели двое мужчин с окровавленными кулаками и начали угрожать.
Лига рассказывает: "У нашей машины громкая выхлопная труба, и они думали, что мы "дрифтим", и именно поэтому они решили, что могут заняться самосудом, тогда и стали "влиять" на нас физически".
Государственная полиция к обоим нападающим за нанесение телесных повреждений применила денежный штраф в размере 210 евро каждому. Пострадавших неприятно удивило, что управление полиции Земгальского региона приняло решение отменить штраф одному из нападавших.
Подробнее в сюжете 4. studija!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!