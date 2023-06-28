Министерство: кого затронет повышение тарифа на электричество и как сэкономить?

В связи с повышением тарифов Министерство климата и энергетики предлагает домохозяйствам оценить мощности подключения, установленные в их домах, сообщили представители министерства. Они также указали, что повышение тарифов окажет значительное влияние примерно на 80 000 частных домов и 17 000 квартир.
В министерстве констатируют, что для пользователей, имеющих в домах однофазное подключение на 16 ампер, нагрузка на подключение уже является оптимальной, поэтому снизить нагрузку на меньшую технически невозможно.
При этом особенно большое влияние повышение тарифов окажет на потребителей электроэнергии, в домах которых имеется трехфазное подключение с нагрузкой 25А и более.
В Латвии примерно 80 000 частных домов и 17 000 квартир, в которых, вероятно, установлена избыточная мощность, то есть мощность, которая не используется, но оплачивается каждый месяц.
Мощность подключения, установленного в доме, можно узнать на портале e-st.lv.
Министерство указывает, что в последние годы мотивация пользователей к оценке эффективности подключения была недостаточно высокой, поскольку не учитывались существенные различия, например, между трехфазным подключением 20А или 25А.
В министерстве подчеркивают, что при обращении клиента о снижении нагрузки услуга вступает в силу уже на следующий день, и пользователи могут сделать это в любое время.
Вы можете подать заявку на снижение нагрузки на портале e-st.lv, выбрав "Подать заявку" - "Подключения" - "Изменения нагрузки" - "Уменьшение нагрузки".
При этом в министерстве подчеркивают, что снижение нагрузки - бесплатная услуга, а восстановление - платная, состоящая из платы за восстановление и платы за поддержание мощности.
Размер счета зависит от цены электроэнергии, на которую заключен договор с торговцем, выбранным пользователем. Тариф Sadales tīkla составляет часть общего счета за электроэнергию, остальная часть счета состоит из цены электроэнергии и налога на добавленную стоимость (PVN).
Уже сообщалось, что с 1 июля счета за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий значительно возрастут. После того как Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы предприятия по передаче и распределению электроэнергии Sadales tīkls и предприятия по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls.
Как сообщает издание, повышение цены будет существенным: о повышении тарифов на распределение электроэнергии на 75% Sadales tīkls впервые объявило в прошлом году, вызвав возмущение населения. После возражений со стороны правительства и консультаций с Минэкономики предприятие заявило, что такого большого повышения не будет - тарифы вырастут в среднем на 32%.
Необходимость повышения тарифов Sadales tīkls объясняет расходами, которые не зависят от деятельности предприятия. Как сообщила SPRK, для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 киловатт-часов (кВтч) в месяц тарифы вырастут в среднем на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
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