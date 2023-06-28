Министерство: кого затронет повышение тарифа на электричество и как сэкономить?

При этом в министерстве подчеркивают, что снижение нагрузки - бесплатная услуга, а восстановление - платная, состоящая из платы за восстановление и платы за поддержание мощности.

Размер счета зависит от цены электроэнергии, на которую заключен договор с торговцем, выбранным пользователем. Тариф Sadales tīkla составляет часть общего счета за электроэнергию, остальная часть счета состоит из цены электроэнергии и налога на добавленную стоимость (PVN).

Уже сообщалось, что с 1 июля счета за электроэнергию для домашних хозяйств и предприятий значительно возрастут. После того как Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила новые тарифы предприятия по передаче и распределению электроэнергии Sadales tīkls и предприятия по передаче электроэнергии Augstsprieguma tīkls.

Как сообщает издание, повышение цены будет существенным: о повышении тарифов на распределение электроэнергии на 75% Sadales tīkls впервые объявило в прошлом году, вызвав возмущение населения. После возражений со стороны правительства и консультаций с Минэкономики предприятие заявило, что такого большого повышения не будет - тарифы вырастут в среднем на 32%.

Необходимость повышения тарифов Sadales tīkls объясняет расходами, которые не зависят от деятельности предприятия. Как сообщила SPRK, для владельцев квартир с однофазным подключением и потреблением 100 киловатт-часов (кВтч) в месяц тарифы вырастут в среднем на 5-7 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).