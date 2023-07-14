Как изменились объемы латвийского экспорта за год?

Объемы латвийского экспорта в январе-мае этого года не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные статистического управления Евросоюза Eurostat.
Также в этот период не изменились объемы экспорта Болгарии и Литвы.
Увеличился экспорт в 20 странах ЕС, при этом быстрее всего он рос в Словении (+12%), Венгрии и Чехии (+10%), Дании, Хорватии, Польше и Румынии (+7%). Наименьший прирост зарегистрирован в Люксембурге и Швеции (+1%), а спад - в Эстонии (-9%), Бельгии (-6%), Ирландии (-4%) и Финляндии (-1%).
Импорт в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 13 странах ЕС, при этом наибольший рост был на Кипре (+19%), а самое резкое снижение - в Финляндии (-14%). В Латвии объемы импорта уменьшились на 1%, в Литве и Эстонии - на 4% и 11% соответственно.
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