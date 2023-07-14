Как изменились объемы латвийского экспорта за год?

Также в этот период не изменились объемы экспорта Болгарии и Литвы.

Увеличился экспорт в 20 странах ЕС, при этом быстрее всего он рос в Словении (+12%), Венгрии и Чехии (+10%), Дании, Хорватии, Польше и Румынии (+7%). Наименьший прирост зарегистрирован в Люксембурге и Швеции (+1%), а спад - в Эстонии (-9%), Бельгии (-6%), Ирландии (-4%) и Финляндии (-1%).

Импорт в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 13 странах ЕС, при этом наибольший рост был на Кипре (+19%), а самое резкое снижение - в Финляндии (-14%). В Латвии объемы импорта уменьшились на 1%, в Литве и Эстонии - на 4% и 11% соответственно.