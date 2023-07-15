Фото ⟩ Полиция: первый день Positivus прошел без существенных происшествий

Первый день фестиваля Positivus прошел без существенных происшествий, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Организатор Positivus Гирт Майорс также подтвердил, что серьезных происшествий в первый день фестиваля не было.
Госполиция сообщает, что сотрудники полиции будут следить за общественным порядком на фестивале и в субботу. В обеспечении безопасности и общественного порядка помогают полицейские собаки, а также привлечены дополнительные силы для контроля за дорожным движением, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, в том числе тех, кто отправляется на мероприятие на электросамокатах и велосипедах.
Фото: первый день фестиваля Positivus 2023
Как сообщалось, сегодня на Луцавсале пройдет второй день фестиваля Positivus, где на главную сцену LMT Stage выйдет британский солист и автор песен Сэм Смит. Кроме того, сегодня выступят Gustavo, alt-J, Martas asinis, Wiesulis, Anna B Savage, Sleaford Mods, Little Big и другие исполнители.
Территория фестиваля сегодня будет открыта для посетителей с 12:00 до 03:00.
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