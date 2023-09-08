Главное за 8 сентября ⟩ "Критические банкоматы", приговор для убийц в Болдерае и Поперечный о ВНЖ в Латвии

Группа китайских блогеров незаконно прибыла в оккупированный Мариуполь, поэтому МИД Украины предлагает запретить въезд в страну всем китайским "путешествующим" блогерам.

В Пирейском порту, в Греции, вечером 5 сентября произошло беспрецедентное преступление - члены экипажа судна Blue Horizon столкнули в море опоздавшего пассажира, который скончался на месте происшествия.

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На формирование нового правительства ушел практически ровно месяц. Уже 15 сентября Эвика Силиня должна официально объявить о составе нового Кабинета министров. Что происходило в этот месяц и как это повлияет на ближайшее будущее разнообразных политических сил - разбираемся вместе.

"Если ты там не был, вообще невозможно понять, что это", - говорит о Burning Man диджей из Латвии Ксения Камиказа (Ksenia Kamikaza). В этом году проведение усложнили погодные условия. Тысячи людей застряли в пустыне. В беседе с RUS TVNET Ксения рассказала, что там происходило.

Bayraktar TB2 наиболее успешно проявили себя в войне в Карабахе в октябре 2020 года. Причиной тому было применение израильских дронов Harpy, при помощи которых были полностью уничтожены системы противовоздушной обороны Армении. На вопросы TVNET отвечает итальянский военный эксперт Томас Тайнер.