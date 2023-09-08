Рабочая неделя подходит к концу, и уже завтра Латвия поборется с Литвой на Чемпионате мира по баскетболу! О главных событиях уходящей пятницы - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 8 сентября ⟩ "Критические банкоматы", приговор для убийц в Болдерае и Поперечный о ВНЖ в Латвии
Новости Латвии:
В условиях кризиса финансовые услуги по мере возможностей будут обеспечивать все коммерческие банки Латвии, а критические финансовые услуги - четыре крупнейших в Латвии коммерческих банка.
В четверг департамент по уголовным делам Верховного суда оставил без изменения часть решения Рижского районного суда, в которой двое мужчин были признаны виновными в изнасиловании и убийстве девочки-подростка в июне 2019 года в Болдерае. Без изменений останется и наказание обвиняемым - лишение свободы на 18 и 15 лет соответственно с испытательным сроком на пять лет.
Сборная Латвии по баскетболу 3x3 в составе Карлиса Паула Ласманиса, Франциса Лациса, Марциса Осиса и Зигмара Раймо в четверг заняла третье место на Кубке Европы в Иерусалиме. 8 сентября команда вернулась на родину.
Как сообщает Государственная полиция, в четверг правоохранителям удалось найти Ралфа Артуса Вервейко, 2005 года рождения.
За рубежом:
На территории материковой Греции, а также в Турции и Болгарии продолжаются сильнейшие наводнения, которые начались из-за дождей, принесенных штормом "Даниэль".
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал публикацию CNN, в которой утверждалось, что в 2022 году он поручил своим сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем аннексированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот.
Группа китайских блогеров незаконно прибыла в оккупированный Мариуполь, поэтому МИД Украины предлагает запретить въезд в страну всем китайским "путешествующим" блогерам.
В Пирейском порту, в Греции, вечером 5 сентября произошло беспрецедентное преступление - члены экипажа судна Blue Horizon столкнули в море опоздавшего пассажира, который скончался на месте происшествия.
Интересное чтиво:
На формирование нового правительства ушел практически ровно месяц. Уже 15 сентября Эвика Силиня должна официально объявить о составе нового Кабинета министров. Что происходило в этот месяц и как это повлияет на ближайшее будущее разнообразных политических сил - разбираемся вместе.
"Если ты там не был, вообще невозможно понять, что это", - говорит о Burning Man диджей из Латвии Ксения Камиказа (Ksenia Kamikaza). В этом году проведение усложнили погодные условия. Тысячи людей застряли в пустыне. В беседе с RUS TVNET Ксения рассказала, что там происходило.
Bayraktar TB2 наиболее успешно проявили себя в войне в Карабахе в октябре 2020 года. Причиной тому было применение израильских дронов Harpy, при помощи которых были полностью уничтожены системы противовоздушной обороны Армении. На вопросы TVNET отвечает итальянский военный эксперт Томас Тайнер.
Жительница Латвии Ласма с семьей в конце августа отправилась в отпуск в теплую Грецию. Она рассказывает, что до сих пор в самолетах никогда проблем с туалетами не было, но во время полета в Латвию стюардесса заявила - туалет в передней части самолета недоступен.
После победы в матче чемпионата мира над сборной Словении баскетболист сборной Литвы Йонас Валанчюнас на послематчевой пресс-конференции рассмеялся над вопросом журналиста Латвийского телевидения (LTV) Рейниса Ошениекса.
Российский комик, осудивший войну и ныне живущий в США, Данила Поперечный поинтересовался у аудитории во время записи выпуска "Слишком поздно № 2", пробовал ли кто-то из сидящих в зале жить в Европе.
Сборная Сербии по баскетболу одержала победу над командой Канады и вышла в финал чемпионата мира.
Вторым финалистом чемпионата мира по баскетболу среди мужчин стала сборная Германии, которая сенсационно обыграла команду США.
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