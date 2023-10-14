Латвия подарит Украине 61 автомобиль неотложной медицинской помощи

После вторжения российских войск в Украину NMPD провела анализ имеющихся в ее распоряжении медицинских транспортных средств, определив, какие из них больше не нужны для выполнения ее служебных функций, а какие могут быть безвозмездно переданы украинским госучреждениям для поддержки украинского общества и его защитников.

В результате проведенной оценки было установлено, что NMPD может передать государственным учреждениям Украины 61 медицинский автомобиль общей стоимостью 163 147 евро.

Предусматривается, что доставку автомобилей в Украину и их передачу украинским государственным учреждениям обеспечит общество Mūsu ligzda, которое возьмет на себя все связанные с этим расходы в соответствии с соглашением о сотрудничестве, заключенным между Службой неотложной медицинской помощью и обществом.