Главный провал разведки Израиля. Как это было 50 лет назад на войне Судного дня

Сейчас Моше Даян и Голда Меир почитаются в Израиле, но в отставку им пришлось уходить с позором Фото: Getty Images

Первые промежуточные соглашения о возвращении Египту Синая, а Сирии — части Голанских высот Голда Меир подписала уже в начале 1974-го.

В апреле 1974-го Меир и Даян оставили свои посты. Журналист Ронен Бергман пишет, что их неизбежная отставка получилась еще и унизительной.

Комиссия Аграната завершила свою работу в 1975 году, а большая часть ее результатов была засекречена тогда — и опубликована только в 2013-м.

В частности, из документов следовало, что «Моссад» и военная разведка хоть и хорошо собирали информацию, но испытывали проблемы с ее интерпретацией. Это привело к переформатированию работы ведомств и созданию подразделений для дополнительной оценки и перепроверки данных.

«И никогда я даже пытаться не буду рассказывать, чем для меня были те дни. Достаточно сказать, что я не могла плакать, даже когда была одна», — пишет Голда Меир в своих мемуарах.

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Безусловно, еще рано говорить, какие политические последствия будут у нападения на Израиль, которое произошло 7 октября 2023-го. Но уже сейчас в израильских СМИ начинается разговор о способности основных государственных институтов выполнять свою работу.

Старший аналитик израильской газеты Haaretz Йосси Мелман говорит в подкасте, который выпускает издание, о шоке среди его бывших и действующих собеседников в спецслужбах.