Видео ⟩ В трагической аварии на Вентспилсском шоссе погиб водитель

В четверг, 19 октября, на Вентспилсском шоссе произошло трагическое ДТП - столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Программа Degpunktā раскрывает новые подробности трагедии.
На участке Тукумс - Талси произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и джипа марки Volkswagen. Из-за аварии движение было заблокировано более чем на три часа, но сейчас движение восстановлено.
К сожалению, в результате аварии погибла водитель Volkswagen. Часто ее автомобиля со стороны водителя разбита до неузнаваемости. С другой стороны, грузовик после аварии полностью перекрыл трассу, его водитель получил ранения.
Полиция уже начала расследование обстоятельств происшествия. Участок, на котором произошла авария, прямой и хорошо просматривается, однако, как отмечают местные жители, недостатка в смельчаках, любящих совершать рискованные обгоны, здесь нет.
Очевидцы утверждают, что водитель "внезапно" поехал в противоположном направлении.
"Я понимаю, что женщине стало плохо", - рассказал программе один из очевидцев.
Полиция уже начала расследование обстоятельств происшествия.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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