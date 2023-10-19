Видео ⟩ В трагической аварии на Вентспилсском шоссе погиб водитель

На участке Тукумс - Талси произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и джипа марки Volkswagen. Из-за аварии движение было заблокировано более чем на три часа, но сейчас движение восстановлено.

К сожалению, в результате аварии погибла водитель Volkswagen. Часто ее автомобиля со стороны водителя разбита до неузнаваемости. С другой стороны, грузовик после аварии полностью перекрыл трассу, его водитель получил ранения.

Полиция уже начала расследование обстоятельств происшествия. Участок, на котором произошла авария, прямой и хорошо просматривается, однако, как отмечают местные жители, недостатка в смельчаках, любящих совершать рискованные обгоны, здесь нет.

Очевидцы утверждают, что водитель "внезапно" поехал в противоположном направлении.

"Я понимаю, что женщине стало плохо", - рассказал программе один из очевидцев.

Полиция уже начала расследование обстоятельств происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā