Известны почти все соперники сборной Латвии по хоккею в квалификации на Олимпиаду

Латвийская федерация хоккея (LHF) опубликовала распределение квалификационных групп к Олимпийским играм-2026.
Италия, которая принимает игры, уже автоматически квалифицировалась на Олимпийские игры в Милане, а также восемь ведущих стран рейтинга IIHF - Канада, Швеция, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Россия и США.
Следует отметить, что и Россия, и Беларусь по-прежнему числятся в рейтинге IIHF. IIHF предполагает, что обе страны уже вернутся к играм к моменту квалификации (в случае Беларуси) и Олимпийским играм (в случае России).
Далее идут три группы, победители которых получат путевку на Олимпиаду.
Группа D - Словакия, Беларусь, Казахстан, Q6
Группа E - Латвия, Франция, Австрия, Q5
Группа F - Дания Норвегия, Словения, Q4
Команды Q4-6 представляют победителей трех отборочных групп третьего раунда.
Отборочные группы третьего тура:
Группа G - Венгрия, Литва, Япония, Q9
Группа H - Великобритания, Румыния, Китай, Q8
Группа J - Южная Корея, Польша, Украина, Q7
Команды Q7-9 представляют победителей трех отборочных групп второго раунда.
Отборочные группы второго тура:
Группа К - Эстония, Исландия, Болгария, ЮАР.
Группа L - Нидерланды, Испания, Мексика, Таиланд.
Группа М - Сербия, Хорватия, Турция, Тайвань.
Заключительные групповые матчи квалификационного цикла проведут Словакия, Латвия и Дания. Расписание отборочных матчей пока не объявлено.
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