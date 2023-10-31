Известны почти все соперники сборной Латвии по хоккею в квалификации на Олимпиаду

Италия, которая принимает игры, уже автоматически квалифицировалась на Олимпийские игры в Милане, а также восемь ведущих стран рейтинга IIHF - Канада, Швеция, Швейцария, Финляндия, Германия, Чехия, Россия и США.

Следует отметить, что и Россия, и Беларусь по-прежнему числятся в рейтинге IIHF. IIHF предполагает, что обе страны уже вернутся к играм к моменту квалификации (в случае Беларуси) и Олимпийским играм (в случае России).

Далее идут три группы, победители которых получат путевку на Олимпиаду.

Группа D - Словакия, Беларусь, Казахстан, Q6 Группа E - Латвия, Франция, Австрия, Q5 Группа F - Дания Норвегия, Словения, Q4

Команды Q4-6 представляют победителей трех отборочных групп третьего раунда.

Отборочные группы третьего тура:

Группа G - Венгрия, Литва, Япония, Q9

Группа H - Великобритания, Румыния, Китай, Q8

Группа J - Южная Корея, Польша, Украина, Q7

Команды Q7-9 представляют победителей трех отборочных групп второго раунда.

Отборочные группы второго тура:

Группа К - Эстония, Исландия, Болгария, ЮАР.

Группа L - Нидерланды, Испания, Мексика, Таиланд.

Группа М - Сербия, Хорватия, Турция, Тайвань.

Заключительные групповые матчи квалификационного цикла проведут Словакия, Латвия и Дания. Расписание отборочных матчей пока не объявлено.