В Риге построят шесть домов социального ухода для жителей пенсионного возраста

Как ранее сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы, три здания планируется построить на ул. Межэзера и еще три - на Юрмалас гатве.

В каждом здании могут разместиться 16 лиц, достигших пенсионного возраста, и, таким образом, услугами смогут воспользоваться 96 жителей.

Как ранее отмечал председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич, спрос на услуги центров социального ухода будет только расти, так как в Риге растет доля пожилых жителей, и по состоянию здоровья этих людей существенно возрастает потребность в услугах по уходу.

Сейчас в очереди на место в муниципальных центрах социального ухода, или так называемых пансионатах, ждут около 500 жителей. Реализация этого проекта сократила бы очередь примерно на 20%, подчеркивает Радзевич.

Общие затраты на реализацию проекта могут составить до 16,2 млн евро, из них финансирование из механизма оздоровления и устойчивости составит до 7,6 млн евро и софинансирование Рижского самоуправления - до 8,6 млн евро.

Планируется, что в следующем году может быть проведена перепроектировка существующих социальных домов, а строительство начнется в 2025 году и может быть завершено летом 2026 года.