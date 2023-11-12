Видео ⟩ Кто теперь сможет штрафовать за нарушения ПДД?

Хотя мы привыкли, что на дороге нас ловят полицейские легковые машины и нетрафарированные автомобили правоохранителей, вместе с проведенной Госполицией реформой круг привлеченных к контролю дорожного движения расширился.

"В Госполиции прошли важные структурные реформы, в рамках которых был создан институт реагирующего полицейского, объединивший сотрудников Службы Патрульной полиции с работниками Службы надзора за движением в едином назначении", - рассказал начальник управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.

Таким образом, фактически компетенция по надзору за движением присвоена более широкому кругу полицейских. А это еще и означает, что теперь, по сути, любое транспортное средство, на котором написано "Полиция", может нас на дороге остановить.

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