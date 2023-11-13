Какова продолжительность поездки на новом поезде из Риги в Вильнюс?

После сообщения о том, что первые поезда по маршруту Вильнюс - Рига начнут курсировать в конца декабря, уточнили, что сама поездка продлится 4 часа 15 минут.

Планируется, что с Rail Baltica этот же маршрут можно будет проехать за 1 час 54 минуты.

На сайте Rail Baltica указано, что поездка продолжительностью менее двух часов, из Риги в Вильнюс будет стоить 38 евро. Сколько будут стоить поездки, предлагаемые LTG Link, пока не уточняется.

На данный момент компания LTG Link готовит новый маршрут. Уже заключен договор с Latvijas dzelzceļš на использование латвийской инфраструктуры.

Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс - Кайшядорис - Шяуляй - Йонишкис - Елгава - Рига, они смогут составить конкуренцию автотранспорту.