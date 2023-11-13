Какова продолжительность поездки на новом поезде из Риги в Вильнюс?

На прошлой неделе литовский государственный оператор пассажирских поездов LTG Link объявил, что этой зимой планирует начать международное железнодорожное сообщение с Латвией. Первый поезд из Вильнюса в Ригу должен отправиться уже 27 декабря, а 12 ноября министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, насколько продолжительным может быть это путешествие.
После сообщения о том, что первые поезда по маршруту Вильнюс - Рига начнут курсировать в конца декабря, уточнили, что сама поездка продлится 4 часа 15 минут.
Планируется, что с Rail Baltica этот же маршрут можно будет проехать за 1 час 54 минуты.
На сайте Rail Baltica указано, что поездка продолжительностью менее двух часов, из Риги в Вильнюс будет стоить 38 евро. Сколько будут стоить поездки, предлагаемые LTG Link, пока не уточняется.
На данный момент компания LTG Link готовит новый маршрут. Уже заключен договор с Latvijas dzelzceļš на использование латвийской инфраструктуры.
Поезда будут курсировать по маршруту Вильнюс - Кайшядорис - Шяуляй - Йонишкис - Елгава - Рига, они смогут составить конкуренцию автотранспорту.
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