Эксперты назвали серьезную проблему в экономике России, которую Кремль не хочет решать

Номинально в ближайший год Россия будет выделять на образование и здравоохранение такие же средства, как раньше. Однако с учетом инфляции это будет означать сокращение объема средств. При этом номинально уменьшатся государственные субсидии и инвестиции.

Есть сомнения, что российский бюджет в следующем году сможет похвастаться большими доходами, на что рассчитывает правительство РФ. С одной стороны, это связывают с прогнозами о резком росте российской экономики, но, с другой стороны, эти прогнозы отвергает Центробанк РФ.

Учитывая санкции западных стран, а также неясность с ценами на нефть, эксперты сомневаются, что России удастся выполнить план доходов, предусмотренный бюджетом на следующий год. Уже сейчас очевидно, что российское правительство пытается максимально обложить экономику новыми налогами.

Например, недавно установлены экспортные пошлины. Они были введены с целью поддержки курса рубля, однако есть вероятность, что их можно сделать постоянными. Также активно говорится о возможном повышении налогов для предприятий.