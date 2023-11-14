Эксперты назвали серьезную проблему в экономике России, которую Кремль не хочет решать

Выплаты родственникам погибших и раненых в Украине российских военных статистически увеличили объем реальных доходов впервые за несколько лет. Однако реальная ситуация с российской экономикой мрачна, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
Номинально в ближайший год Россия будет выделять на образование и здравоохранение такие же средства, как раньше. Однако с учетом инфляции это будет означать сокращение объема средств. При этом номинально уменьшатся государственные субсидии и инвестиции.
Есть сомнения, что российский бюджет в следующем году сможет похвастаться большими доходами, на что рассчитывает правительство РФ. С одной стороны, это связывают с прогнозами о резком росте российской экономики, но, с другой стороны, эти прогнозы отвергает Центробанк РФ.
Учитывая санкции западных стран, а также неясность с ценами на нефть, эксперты сомневаются, что России удастся выполнить план доходов, предусмотренный бюджетом на следующий год. Уже сейчас очевидно, что российское правительство пытается максимально обложить экономику новыми налогами.
Например, недавно установлены экспортные пошлины. Они были введены с целью поддержки курса рубля, однако есть вероятность, что их можно сделать постоянными. Также активно говорится о возможном повышении налогов для предприятий.
Все эти меры по повышению доходов грозят замедлить или даже остановить рост российской экономики, а также поставить под сомнение цели бюджета. Официально зарегистрированная в России безработица находится на рекордно низком уровне, но наблюдается нехватка квалифицированных работников. Это один из сдерживающих экономический рост факторов.
Как неоднократно подчеркивала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, склонность к крупным тратам вынуждает Центробанк сохранять ограничительную денежно-кредитную политику. Поэтому многие предприниматели и потребители выражают недовольство ограниченными возможностями маневра.
Большие расходы на вооружение и армию фактически возможны за счет снижения доходов населения, считают эксперты. Кремль не хочет об этом говорить.
Очень большая часть бюджетных денег направляется на оборонную промышленность, которая работает очень неэффективно уже несколько лет.
Обновленные заводы оборонной отрасли теперь работают без перебоев круглосуточно, что создает подъем в регионах, где расположены эти заводы, а также приносит пользу поставщикам. Однако это загоняет остальную экономику в заколдованный круг.
Если бы война в Украине закончилась и исчезла бы необходимость платить сдельную зарплату, то российская экономика испытала бы шок.
Именно поэтому в ближайший год российский бюджет говорит сам за себя. Это доказательство того, что Владимир Путин связал как свою судьбу, так и судьбу российского государства с военными действиями против Украины. Или, используя российскую риторику, с войной против Запада.
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