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Видео ⟩ В Техасе самолет выехал за пределы взлетной полосы и врезался в машину

rus.tvnet.lv
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В Техасе самолет выехал за пределы взлетной полосы и врезался в машину
В Техасе самолет выехал за пределы взлетной полосы и врезался в машину Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В США, в штате Техас, небольшой винтовой самолет врезался в движущийся автомобиль, сообщают зарубежные СМИ.

На кадрах видно, как самолет врезался в забор во время вынужденной посадки.

"Я видел, как самолет быстро катился по взлетно-посадочной полосе, и знал, что у него не будет достаточно времени, чтобы остановиться", - сказал очевидец.

Водитель автомобиля с легкими травмами доставлен в больницу, двое находившихся на борту самолета человек не пострадали.

Федеральное управление гражданской авиации расследует причины катастрофы.

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