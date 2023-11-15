Видео ⟩ В Техасе самолет выехал за пределы взлетной полосы и врезался в машину

На кадрах видно, как самолет врезался в забор во время вынужденной посадки.

"Я видел, как самолет быстро катился по взлетно-посадочной полосе, и знал, что у него не будет достаточно времени, чтобы остановиться", - сказал очевидец.

Водитель автомобиля с легкими травмами доставлен в больницу, двое находившихся на борту самолета человек не пострадали.

Федеральное управление гражданской авиации расследует причины катастрофы.

🚨#WATCH: As a small plane overtakes the runway and crashes through a fence into a car

⁰📌#McKinney | #Texas⁰

A small Experimental Lancair IV-P Propjet (N751HP) plane sustained significant damage when it crashed into a car in McKinney, Texas, on Saturday afternoon. Following… pic.twitter.com/8j9h1ufv2q — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 11, 2023