В Управлении мест заключения не хватает сотрудников всех квалификаций

В Риге сегодня состоялся медиазавтрак, на котором были представлены два важных завершенных проекта Европейского социального фонда (ЕСФ), направленных на успешное возвращение заключенных в общество - ресоциализацию и современное обучение работников.

Лусте отметил, что лучший способ чему-то научить человека - это применять структурированные программы с определенной целью. На сегодня в IeVP внедрено почти десять программ, почти на все случаи жизни, прошли обучение тренеры программ.

Важно еще в тюрьме предусмотреть, как поведет себя человек после освобождения из-под стражи, осознать риски и определить нужную программу обучения, чтобы не допустить рецидива после выхода из тюрьмы, отметил Лусте.

По мнению Лусте, очень важным инструментом помощи в ресоциализации заключенного является семья. Зачастую именно семья мотивирует бывшего заключенного не повторять преступления. IeVP перенял и программу семейной терапии из США, которая обещает успех в ранней превенции.

Реализация проекта ЕСФ "Повышение эффективности системы ресоциализации" позволила добиться повышения профессиональной компетенции 1925 сотрудников IeVP и Государственной службы пробации.