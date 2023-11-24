Депутат призывает ввести "налог на войну" для компаний, торгующих с Россией

Депутат Сейма от Нацобъединения Александр Кирштейнс предлагает ввести "военный налог" для компаний, торгующих с Россией.
Предложение депутата о внесении изменений в Закон о подоходном налоге с предприятий предусматривает введение налоговой надбавки или "военного налога" для компаний, которые экспортируют товары в Россию, импортируют товары из России, а также для компаний, которые продают товары на территории Латвии от производителя, который включен в список спонсоров войны.
Размер "военного налога" для компании будет рассчитываться путем применения ставки 10% к общему обороту всех товаров, проданных или экспортированных компанией.
По мнению Кирштейнса, поскольку продолжается широкомасштабная война России в Украине, то экономика Латвии и всего Евросоюза ощущает тяжелые последствия, и каждый это ощущает лично, поскольку наблюдается значительный рост цен на топливо, энергию и продукты питания.
"Удивительно большое количество влиятельных западных, а также китайских компаний по-прежнему активно работают и зарабатывают деньги на рынке страны-агрессора, одновременно получая доходы в других странах. Такая ситуация предоставляет таким компаниям значительные преимущества и большие возможности получения прибыли", - считает депутат.
По словам политика, многие компании получают "астрономические, незапланированные и непредвиденные" прибыли не только в результате войны, но и в России. Это, в свою очередь, означает, что эти компании своими налогами помогают пополнять российский государственный бюджет.
Чтобы избежать малейшей терпимости к тем, кто так или иначе финансирует войну, необходимо специальное регулирование, имеющее финансовые последствия для этого вида бизнеса, считает Кирштейнс.
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