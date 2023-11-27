Видео ⟩ Полиция просит отозваться свидетелей аварии в Риге

В среду, 1 ноября, около 06:38 в Риге перед домом на улице Таллинна 81 неизвестный водитель на неопознанном автомобиле совершил аварию и столкнулся с припаркованными автомобилями Opel и Mini Cooper, после чего он покинул место происшествия.
Государственная полиция просит отозваться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, а также водителя транспортного средства по телефону 67829242 или 110.
Видео: Момент аварии
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