Во время уборки снега в Риге работники нашли собаку и спасли ее от мороза

"Всегда важно помнить, что мы прежде всего люди. Наши коллеги Артис Бисениекс и Арвис Алкснис нашли этого миниатюрного бультерьера ночью во время уборки снега. Шерсть у него совершенно не приспособлена для латвийской зимы, сам был очень грустный", - пишет Alter Nīp в Facebook.

Парни сразу сообщили в приюты, но бывают ситуации, когда ждать нельзя. В итоге четвероногий друг вместе с Арвисом всю ночь провел в теплой кабине трактора, контролируя качество уборочных работ. Старался быть прилежным, периодически дремая в кабине.

Утром контакты владельца уже были известны, и помощника доставили домой. Как оказалось, он пропал уже два дня, находился на морозе среди снега и льда... "Радость хозяина была бесконечной до слез. Мы тоже искренне рады. Пусть все близкие будут с вами! Желаем вам первого Адвента в семейном кругу!" - пожелала компания.