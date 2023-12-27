В Литве введен уникальный способ воздействия на пьяных водителей - алкоблок

В Литве разработан довольно уникальный способ, как переучивать пьяных водителей - установка алкоблока в автомобилях. Чтобы быстрее вернуть права, нужно за свои деньги купить или взять в аренду специальную систему, которая не позволяет завести автомобиль, если водитель выпил хотя бы немного алкоголя, сообщает передача 360TV ZIŅneši.
Алкоблок по сути работает как алкометр, соединенный с похожим на "черный ящик" устройство, вмонтированное под капотом. Он не позволяет завести двигатель, пока водитель не дунул в устройство.
Этот "черный ящик" также записывает информацию о том, сколько раз водитель дунул в алкоблок и сколько раз из них, возможно, снова был пьян.
Передача отправилась исследовать эту систему в Каунас. В рамках эксперимента работник автосервиса перед съемкой выпил немного алкоголя, и система не позволила завести машину.
Передача связалась с Йонасом из Литвы, который был наказан за пьяную езду и теперь, выезжая из дома, ему всегда нужно использовать алкоблок.
"Вовремя пошел спать. Вообще долго не сидели. С утра ехал на работу и попал на рейд. И мне показало 0,45 промилле. Я был удивлен, так как действительно чувствовал себя хорошо. Но, как было, так было. У меня отняли права. А машина, конечно, нужна. Как и всем - на работу, с работы, по семейным делам. Машина - главное средство передвижения, без нее как без рук".
В Литве законы по отношению к езде в пьяном виде немного суровее, чем в Латвии. Административная ответственность предусмотрена уже с 0,4 промиkле, тогда как в Латвии - с 0,5. Йонаса лишили прав на год, но мужчина установил в машине алкоблок, поэтому смог вернуть права в два раза быстрее.
Теперь с таким устройством ему нужно ездить еще год. В его права сейчас вписан код "69", который означает, что Йонас может управлять только автомобилем с установленным алкоблоком.
Сначала мужчина даже немного стеснялся. По литовским законам, алкоблок может помочь только тем, кто был пойман в легком или среднем опьянении до полутора промилле. За такое нарушение грозит денежный штраф от 800 до 1100 евро и лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев.
По данным литовского госпредприятия Regitra, в данный момент код "69" - почти у 4500 водителей. Министерство сообщения Литвы такие показатели оценивают позитивно.
Алкоблоки водители устанавливают за свои деньги. Они стоят порядка 1300 евро. Устройство можно и взять в аренду - за 75 евро в месяц +150 евро установка и такой же залог. Большая часть пьяных водителей - примерно 80% - берут алкоблок в аренду.
Есть и водители, которые оставляют алкоблок в машине для самодисциплины и после окончания срока наказания. Тогда его можно запрограммировать, чтобы он показывал промилле. Во время отбывания наказания допустимое количество алкоголя не публикуется.
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