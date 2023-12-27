В Литве введен уникальный способ воздействия на пьяных водителей - алкоблок

В Литве законы по отношению к езде в пьяном виде немного суровее, чем в Латвии. Административная ответственность предусмотрена уже с 0,4 промиkле, тогда как в Латвии - с 0,5. Йонаса лишили прав на год, но мужчина установил в машине алкоблок, поэтому смог вернуть права в два раза быстрее.

Теперь с таким устройством ему нужно ездить еще год. В его права сейчас вписан код "69", который означает, что Йонас может управлять только автомобилем с установленным алкоблоком.

Сначала мужчина даже немного стеснялся. По литовским законам, алкоблок может помочь только тем, кто был пойман в легком или среднем опьянении до полутора промилле. За такое нарушение грозит денежный штраф от 800 до 1100 евро и лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев.

По данным литовского госпредприятия Regitra, в данный момент код "69" - почти у 4500 водителей. Министерство сообщения Литвы такие показатели оценивают позитивно.

Алкоблоки водители устанавливают за свои деньги. Они стоят порядка 1300 евро. Устройство можно и взять в аренду - за 75 евро в месяц +150 евро установка и такой же залог. Большая часть пьяных водителей - примерно 80% - берут алкоблок в аренду.

Есть и водители, которые оставляют алкоблок в машине для самодисциплины и после окончания срока наказания. Тогда его можно запрограммировать, чтобы он показывал промилле. Во время отбывания наказания допустимое количество алкоголя не публикуется.

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