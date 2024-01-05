Рижская дума запретила запланированный на субботу пикет в поддержку палестинцев

Самоуправление рассмотрело заявку частного лица на организацию пикета перед зданием Кабинета министров 6 января в знак солидарности с палестинским народом. Получив заключение органов безопасности о том, что во время пикета может возникнуть угроза общественной безопасности, исполнительный директор Риги Янис Ланге принял решение запретить пикет.

Пикет был запланирован с целью призвать должностных лиц и граждан проявить солидарность с палестинским народом и осудить насилие Израиля против жителей Газы и Западного берега реки Иордан, сообщили агентству LETA представители движения "За свободную Палестину".

Организаторы планировали, что в мероприятии могут принять участие 100 человек.

Уже сообщалось, что 7 октября ХАМАС устроил кровавую бойню в Израиле, убив более 1200 человек, подавляющее большинство из которых - мирные жители. Еще около 240 человек, включая женщин, детей и сирот, были взяты террористами в заложники и вывезены в сектор Газа.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал массированные бомбардировки сектора Газа, а затем и наземную операцию.

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