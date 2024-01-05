Первая пятница года ознаменовалась эвакуацией Латвийского радио и новостями о грядущих морозах. Об этом и многом другом за уходящее 5 января в Латвии и мире - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 5 января ⟩ Штраф за продажу авто россиянину, эвакуация Латвийского радио и история умершего Раймонда
Новости Латвии:
В пятницу, 5 января, из-за задымления из здания Латвийского радио были эвакуированы люди, а эфирные передачи были прерваны до окончания опасной ситуации, сообщило радио в микроблоге X. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщила, что вызов на Домскую площадь в Риге, где в восьмиэтажном общественном здании образовалось задымление, поступил в 13:31. В 16:00 стало известно, что в здании радио был локализован пожар площадью восемь квадратных метров, и некоторые сотрудники могут вернуться в помещения.
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За рубежом:
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