За рубежом:

В Telegram-каналах разошлась информация, что скандальная российская блогерша Настя Ивлеева, наказанная за "голую вечеринку", покинула страну. Остальные же участники претерпели существенные убытки из-за того, что стали персонами нон грата в российском эфире и на корпоративах.

Украинские власти обсуждают возможность освобождения от военной службы мужчин, имеющих высокие официальные зарплаты.

Фермеры, разозленные намерением правительства Германии сократить субсидии, в четверг не дали вице-канцлеру, министру экономики и защиты климата Роберту Хабеку сойти с парома.

Интересное чтиво:

Сотни людей в соцсетях поделились историей о преждевременной смерти жителя маленького городка Раймонда 28 декабря. Почувствовав себя плохо, он пошел к семейному врачу, его отправили домой. На следующий день 64-летний мужчина умер в машине скорой помощи. Что произошло?

30 ноября российский Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Многие эксперты по всему миру уже успели разобрать аморальность данного решения и политики властей России в контексте борьбы против "нетрадиционных отношений". Однако притворимся циниками и оценим заявленную российскими властями борьбу против квиров сугубо с точки зрения эффективности.

"Хочется в свое окно смотреть на свой любимый город и знать, что у тебя в душе покой… Этого всего нас лишили", - говорит 63-летняя Силвия Яровая, которая вернулась в Латвию из Славянска. Ее историю рассказывает даугавпилсский портал "Чайка".

Миллионер и владелец Нурмуйжской усадьбы Олег Филь недавно отпраздновал свое 50-летие. Его возлюбленная Кристине Елинска приготовила эксклюзивный сюрприз.

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