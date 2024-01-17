Главное за 17 января ⟩ Удивительная история курьера Wolt, скандальная реклама в Domina и ЧП в Пурвциемсе

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В соцсетях распространяются фото с рекламой, которую можно было наблюдать в торговом центре Domina. Многие пользователи посчитали эту рекламу излишне провокативной. RUS TVNET предлагает полный контекст произошедшего.

"У меня, наверное, особо не было выбора", - говорит о своей профессии латвийская джазовая певица Юлия Закирова, которая вот уже 25 лет своей жизни посвятила музыке.

Легендарный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон совсем недавно признался, что у него рак и врачи прогнозируют меньше года жизни. Его последнее желание - увидеть матч между командами Англии и Бразилии.

Вирусное видео, запечатлевшее курьера Wolt, играющего на пианино в ожидании заказов, круто изменило его судьбу и карьеру.

Ранним утром 27 декабря с Вильнюсского вокзала отправился первый пассажирский поезд по международному маршруту Вильнюс - Рига - Вильнюс. Новый маршрут делает путешествие между двумя балтийскими столицами более удобным, поскольку поезд ходит ежедневно. Значит ли это, что теперь есть лучшая альтернатива поездке на автомобиле? Литовский путешественник Витольдас Милюс проехал из Вильнюса в Ригу, чтобы сравнить эти два вида транспорта.

О русификации много говорят латыши, а русские, живущие в Латвии, – почти никогда. Почему латыши так подчеркивают роль латышского языка как единственного государственного языка? Почему хотят, чтобы в общественной среде Латвии использовался только латышский язык? Почему русский язык вызывает психологический дискомфорт? Чтобы это понять, необходимо окунуться в прошлое, в то время, когда латыши неоднократно переживали жестокую русификацию.

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