Середине рабочей недели пройдена, а впереди нас ждет метель! О главных событиях уходящего дня, в том числе о прогнозе погоды, - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 17 января ⟩ Удивительная история курьера Wolt, скандальная реклама в Domina и ЧП в Пурвциемсе
Новости Латвии:
Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в социальной сети Facebook пост, в котором говорит о национальной безопасности и ее угрозах. Публикуем комментарий президента полностью в переводе на русский язык.
В Риге на улице Августа Деглава мужчина споткнулся и упал на дороге, не успев перейти проезжую часть. К сожалению, в этот момент мимо проезжала машина и произошла авария. Мужчина с травмами был доставлен в больницу, сообщает программа Degpunktā.
В результате взрыва отопительного котла в торговом центре Atpūta в Екабпилсе погиб человек.
SIA Norma-A, осуществляющее пассажирские перевозки под брендом Ecolines, с 1 февраля 2024 года возобновит прямое автобусное сообщение между Ригой и Санкт-Петербургом, подтвердили агентству LЕТА представители Ecolines.
За рубежом:
Принцессе Кэтрин только что пришлось перенести операцию и исчезнуть из поля зрения общественности на длительный период времени. Теперь стало известно, что лечь в больницу должен и король Великобритании Карл III. Букингемский дворец назвал причину госпитализации.
Во вторник, 16 января, российский рэпер Vacio рассказал, что сходил в военкомат и получил повестку. А развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях кремлевский лидер Владимир Путин впервые высказался по поводу "голой" вечеринки.
Интересное чтиво:
В соцсетях распространяются фото с рекламой, которую можно было наблюдать в торговом центре Domina. Многие пользователи посчитали эту рекламу излишне провокативной. RUS TVNET предлагает полный контекст произошедшего.
"У меня, наверное, особо не было выбора", - говорит о своей профессии латвийская джазовая певица Юлия Закирова, которая вот уже 25 лет своей жизни посвятила музыке.
Легендарный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон совсем недавно признался, что у него рак и врачи прогнозируют меньше года жизни. Его последнее желание - увидеть матч между командами Англии и Бразилии.
Вирусное видео, запечатлевшее курьера Wolt, играющего на пианино в ожидании заказов, круто изменило его судьбу и карьеру.
Ранним утром 27 декабря с Вильнюсского вокзала отправился первый пассажирский поезд по международному маршруту Вильнюс - Рига - Вильнюс. Новый маршрут делает путешествие между двумя балтийскими столицами более удобным, поскольку поезд ходит ежедневно. Значит ли это, что теперь есть лучшая альтернатива поездке на автомобиле? Литовский путешественник Витольдас Милюс проехал из Вильнюса в Ригу, чтобы сравнить эти два вида транспорта.
О русификации много говорят латыши, а русские, живущие в Латвии, – почти никогда. Почему латыши так подчеркивают роль латышского языка как единственного государственного языка? Почему хотят, чтобы в общественной среде Латвии использовался только латышский язык? Почему русский язык вызывает психологический дискомфорт? Чтобы это понять, необходимо окунуться в прошлое, в то время, когда латыши неоднократно переживали жестокую русификацию.
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