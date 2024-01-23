Главное за 23 января ⟩ Жеребьевка на призыв в армию, Z-музыканты на латвийском радио и протест против товаров из России

За рубежом:

Без помощи США и Евросоюза Киеву придется пойти на болезненные меры, чтобы обеспечить финансирование работы правительства: возможно, придется перестать выплачивать зарплаты и начать печатать деньги для покрытия дефицита бюджета. Об этом пишет в понедельник, 22 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на экономистов и украинских чиновников.

31 декабря 2022 года Алексея и еще девять украинских военнопленных вывели из камер, посадили в два автобуса и приказали расстрелять. Алексей провел девять мучительных месяцев в российском плену. На нем была одежда, которую несколько дней назад приказали обменять на тюремную робу. Алексею велели раздеться и надеть трусы с засохшими экскрементами, синие штаны, похожие на форму украинской полиции, с красными полосками по бокам, с пулевыми отверстиями на коленях и прилипшими кусками плоти, запекшейся кровью и рвотой.

Кто может быть следующим главой Эстонской Православной Церкви после возвращения митрополита Евгения Решетникова в Россию, Rus.Postimees рассказал известный богослов.

Центральное разведывательное управление США опубликовало в соцсети Х, в YouTube и в телеграме свой новый видеоролик под названием «Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины».