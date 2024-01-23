Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - сегодня состоялась первая жеребьевка на призыв в Службу государственной обороны, жители обсуждали задержку поездов, а RUS TVNET выяснял, почему Z-музыкантов можно услышать в Латвии. Об этих и других новостях вторника, 23 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 23 января ⟩ Жеребьевка на призыв в армию, Z-музыканты на латвийском радио и протест против товаров из России
Новости Латвии:
Сегодня состоялась первая жеребьевка на призыв в Службу государственной обороны (СГО), а повестки молодым людям будут разосланы в течение недели, сообщил в интервью Латвийскому радио руководитель отдела планирования призыва в СГО Министерства обороны Кристерс Граузе.
"Звери", "Ночные снайперы", Александр Маршал и даже любимая группа развязавшего захватническую войну в Украине и обвиняемого в военных преступлениях Владимира Путина "Любэ" - это лишь небольшая часть артистов, которых можно услышать в Латвии из радиоприёмников.
Во второй половине дня 22 января задерживались пассажирские поезда практически на всех маршрутах. Социальные сети ViVi молчат, но многим пассажирам есть что сказать, пишет портал Apollo.lv.
Школьница поехала на поезде из Скрунды в Добеле, однако на нужной станции двери поезда не открылись, и несовершеннолетняя девушка была вынуждена ехать до Елгавы, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.
Во вторник у здания правительства собралось около 30 человек, чтобы выразить протест против импорта российских товаров и их транзита через Латвию, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Без помощи США и Евросоюза Киеву придется пойти на болезненные меры, чтобы обеспечить финансирование работы правительства: возможно, придется перестать выплачивать зарплаты и начать печатать деньги для покрытия дефицита бюджета. Об этом пишет в понедельник, 22 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на экономистов и украинских чиновников.
31 декабря 2022 года Алексея и еще девять украинских военнопленных вывели из камер, посадили в два автобуса и приказали расстрелять. Алексей провел девять мучительных месяцев в российском плену. На нем была одежда, которую несколько дней назад приказали обменять на тюремную робу. Алексею велели раздеться и надеть трусы с засохшими экскрементами, синие штаны, похожие на форму украинской полиции, с красными полосками по бокам, с пулевыми отверстиями на коленях и прилипшими кусками плоти, запекшейся кровью и рвотой.
Кто может быть следующим главой Эстонской Православной Церкви после возвращения митрополита Евгения Решетникова в Россию, Rus.Postimees рассказал известный богослов.
Центральное разведывательное управление США опубликовало в соцсети Х, в YouTube и в телеграме свой новый видеоролик под названием «Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины».
На выходных во многих городах России и зарубежья выстроились очереди из желающих поставить подпись за выдвижение политика Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Надеждин баллотируется от непарламентской партии "Гражданская инициатива", поэтому чтобы попасть в бюллетень, ему нужно собрать 100 тысяч подписей.
Интересное чтиво:
3 февраля на Большой сцене Театра имени Михаила Чехова ожидается премьера спектакля "SKATUVE в огне" по пьесе в контексте реальных исторических событий 1937 и 1938 годов, когда СССР в рамках Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию".
23 января свой 48-й день рождения отмечает российский кинокритик Антон Долин, который уже почти два года проживает в Латвии.
Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селия - эти области страны знает любой, кто родился и учился в Латвии. Но известно ли вам об этих областях чуточку больше, чем среднестатистическому латвийскому школьнику? Давайте проверим!
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