Полиция объясняет, почему в пятницу вечером в центре Риги массово проверяли автомобили

О проверках писали и пользователи соцсетей.

Kāpēc pie nobraukšanas no Vanšu tilta centra pusē@Valsts_policija stādina un pārbauda visus auto?

Atkal tas džeks bez kurpēm izbēdzis? — Jānis Pūce (@PuuchuksJ) January 26, 2024

Как отмечают читатели, Госполиция возле Вантового моста со стороны центра массово останавливала автомобили. Как сообщили TVNET в Госполиции, правоохранители совместно с CSDD проводили у Вантового моста техническую проверку автомобилей, участвующих в дорожном движении.

Как сообщалось, в Латвии за минувшие сутки зарегистрировано в общей сложности 128 дорожно-транспортных происшествий с одним пострадавшим.

Всего в сфере дорожного движения принято 481 постановление об административных правонарушениях, в том числе 168 в связи с превышением установленной скорости движения и два по факту агрессивного стиля вождения.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных и два уголовных процесса.

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