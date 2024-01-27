Полиция объясняет, почему в пятницу вечером в центре Риги массово проверяли автомобили

Несколько читателей TVNET сообщили о массовой проверке автомобилей в центре Риги вечером в пятницу, 26 января.
О проверках писали и пользователи соцсетей.
Kāpēc pie nobraukšanas no Vanšu tilta centra pusē@Valsts_policija stādina un pārbauda visus auto?— Jānis Pūce (@PuuchuksJ) January 26, 2024
Atkal tas džeks bez kurpēm izbēdzis?
Как отмечают читатели, Госполиция возле Вантового моста со стороны центра массово останавливала автомобили. Как сообщили TVNET в Госполиции, правоохранители совместно с CSDD проводили у Вантового моста техническую проверку автомобилей, участвующих в дорожном движении.
Как сообщалось, в Латвии за минувшие сутки зарегистрировано в общей сложности 128 дорожно-транспортных происшествий с одним пострадавшим.
Всего в сфере дорожного движения принято 481 постановление об административных правонарушениях, в том числе 168 в связи с превышением установленной скорости движения и два по факту агрессивного стиля вождения.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных и два уголовных процесса.
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