Первый рабочий день недели принес нам множество важных событий - депутат Европарламента Татьяна Жданок отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками ФСБ России, Lidl Latvija уполномочил продать два будущих магазина в Латвии с договорами обратной аренды, а на рынке деревообработки лопнул ценовой пузырь. Об этих и других новостях понедельника, 29 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 29 января ⟩ Жданок сотрудничала с ФСБ, Латвия запретит импорт зерна из России и Lidl продаст два своих магазина
Новости Латвии:
Утечка электронной переписки показала, что депутат Европарламента Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российской разведкой.
Правящая коалиция договорилась запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию.
Деревообработка - один из краеугольных камней латвийской экономики. В ковидные годы, из-за увеличения спроса на древесину, рынок стремительно рос: эксперты даже говорили о надувшемся ценовом пузыре. И вот в прошлом году он с треском лопнул… Что происходит в отрасли сейчас, когда Латвия лишилась весомой доли импорта из России и Беларуси и какие ценовые прогнозы на ближайший год? Что будет с ценами на топливные гранулы и стройматериалы? TVNET+ разобрался в вопросе.
Розничный торговец Lidl Latvija уполномочил поставщика услуг коммерческой недвижимости Colliers Baltic (Colliers) продать два будущих магазина в Латвии с договорами обратной аренды, сообщили агентству LETA представители Colliers.
В прошлую пятницу Государственная полиция в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) провела в Риге ранее запланированную проверку технического состояния автомобилей, обращая особое внимание на доставщиков еды, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
В субботу, 27 января, на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР президент России Владимир Путин раскритиковал в своей речи Европу и страны Балтии за "русофобию".
В споре между Брюсселем и Будапештом относительно выделения Украине макрофинансовой помощи ЕС в объеме 50 млрд евро до 2027 года происходит эскалация, пишет газета Financial Times в воскресенье, 28 января. По данным издания, власти ЕС готовы нанести ущерб экономике Венгрии в случае, если на саммите ЕС 1 февраля Будапешт наложит вето на дальнейшее финансирование Украины.
Россия планировала начало строительства газопровода "Сила Сибири - 2" в первом квартале 2024 года, однако, очень возможно, его придется перенести, сообщает The Financial Times со ссылкой на правительство Монголии.
В Мексике задержан мужчина, который открыл аварийные двери самолета AeroMexico и вышел на крыло самолета, сообщает ВВС.
Численность солдат в украинской армии сейчас составляет около 880 тысяч человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.
Интересное чтиво:
В субботу, 27 января, в Даугавпилсе прошел финал "Музыкального банка 2023" (Muzikālā banka 2023). Пальму первенства завоевал певец Донс с песней Lauzto šķēpu karaļvalsts ("Королевство сломанных копий").
Тест для всех любителей географии и путешественников!
Самый большой круизный лайнер в мире Icon of the Seas ("Икона морей") отправился в первое семидневное плавание по островам Карибского моря из порта Майами во Флориде.
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая в этот понедельник обновила личный рекорд по версии Женской ассоциации тенниса (WTA), поднявшись на 120-ю строчку мирового рейтинга.
Тарту, вместе с Южной Эстонией, стала культурной столицей Европы, наряду с Бад-Ишлем (Австрия) и Будё (Норвегия). В запланированной программе свыше 1000 мероприятий. В минувшую пятницу состоялась зрелищная церемонии открытия "Всё едино!". Взгляните, что там было.
16 марта 1959 года на Даугавгривском шоссе (во время Латвийской ССР его называли Болдерайским шоссе) произошла трагическая автокатастрофа - грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились пассажиры. Погибли четыре человека и еще четверо пострадали. Юрий Тарасов, вызвавший эту аварию, своим поведением неоднократно заставлял окружающих чувствовать, что потенциально может произойти трагедия. И все на закрывали на это глаза. Он регулярно пил и ездил на машине, у него несколько раз отнимали права, однако он умудрялся сделать так, что все окружающие говорили о нем только самое лучшее. Почему произошла одна из самых трагичных автокатастроф в Латвии и почему произошедшее могло закончиться для Тарасова смертной казнью? Портал Apollo.lv в Государственном архиве исследовал материалы уголовного дела.
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