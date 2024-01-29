В Pasažieru vilciens рассказали, что будет приоритетом для решения ситуации с поездами

Он добавил, что в процессе управления кризисом совет должен осуществлять достаточный корпоративный надзор, чтобы гарантировать соблюдение интересов государства как акционера Pasažieru vilciens и общества в получении качественных услуг пассажирского транспорта.

Кокарс также отметил, что в условиях операционного кризиса основной задачей временного совета Pasažieru vilciens является обеспечение эффективного управления кризисом до тех пор, пока новые члены совета не будут выдвинуты на конкурсной основе.

В то же время основной задачей совета является поддержка правления и команды компании в стратегическом управлении, чтобы обеспечить стабильность и долгосрочное развитие, сказал Кокарс.

Как сообщалось, 24 января совет Pasažieru vilciens объявил о своей отставке, а 25 января на собрании акционеров был утвержден временный совет, куда вошли заместитель председателя совета АS Sakret Holdings Артис Гринбергс, директор департамента авиации Минсообщения Микус Озолс и предприниматель Кокарс.

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