В воскресенье у Варкальского канала водитель Audi задавил пешехода насмерть

Вчера около 18:00 на Вентспилсском шоссе недалеко от Варкальского канала водитель автомобиля Audi сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

За вождение в нетрезвом виде задержаны девять водителей, в том числе шестеро находились в состоянии сильного опьянения, поэтому понесут уголовную ответственность.

За превышение скорости в воскресенье составлен 201 протокол, а три водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 411 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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