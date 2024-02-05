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В воскресенье у Варкальского канала водитель Audi задавил пешехода насмерть

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Līga Gredzena/LETA

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 76 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), один человек погиб, а восемь получили травмы, сообщает Государственная полиция.

Вчера около 18:00 на Вентспилсском шоссе недалеко от Варкальского канала водитель автомобиля Audi сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

За вождение в нетрезвом виде задержаны девять водителей, в том числе шестеро находились в состоянии сильного опьянения, поэтому понесут уголовную ответственность.

За превышение скорости в воскресенье составлен 201 протокол, а три водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 411 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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