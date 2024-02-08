В четверг, 8 февраля, в Инциемсе произошла автоавария с участием трех автомобилей, сообщили порталу TVNET в Sadursme.
Видео ⟩ Возле Инциемса произошло столкновение двух легковых и одного грузового автомобилей. Один человек пострадал
Чтобы прояснить сообщение Sadursme, портал TVNET связался с Госполицией.
Правоохранители отметили, что утром 8 февраля, около 06:20, на перекрестке автодороги А3 (Рагана - Валмиера) и автодороги Р8 (Инциемс) произошло столкновение двух легковых автомобилей - Toyota и Ford - и грузовика Scania.
Один человек с полученными травмами был доставлен в медучреждение.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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