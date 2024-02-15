Видео ⟩ Серьезная авария под Ригой: водитель потерял сцепление с дорогой и разбил машину

Пожарные расчищают дорогу от обломков автомобилей, полицейские измеряют протекторы шин, медики уже спешат доставить женщину и двоих ее детей в больницу.

Таковы последствия аварии в местечке Алдери недалеко от Риги.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не смог удержаться на своей полосе на повороте и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла женщина. В результате столкновения Nissan влетел в забор частного дома.

Обледенение дороги является основной причиной аварии. Слой льда на асфальте ощущал каждый автоводитель. На это указывает и водитель Volkswagen, выразивший сожаление, что последствия аварии оказались крайне неприятными.

Видео: Сюжет программы Degpunktā