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Видео ⟩ Серьезная авария под Ригой: водитель потерял сцепление с дорогой и разбил машину

rus.tvnet.lv
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Авария
Авария Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Утром в среду, 14 февраля, недалеко от Балтэзерса, в местечке Алдери, на обледенелой дороге произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщает программа Degpunktā.

Пожарные расчищают дорогу от обломков автомобилей, полицейские измеряют протекторы шин, медики уже спешат доставить женщину и двоих ее детей в больницу.

Таковы последствия аварии в местечке Алдери недалеко от Риги.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не смог удержаться на своей полосе на повороте и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, которым управляла женщина. В результате столкновения Nissan влетел в забор частного дома.

Обледенение дороги является основной причиной аварии. Слой льда на асфальте ощущал каждый автоводитель. На это указывает и водитель Volkswagen, выразивший сожаление, что последствия аварии оказались крайне неприятными.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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