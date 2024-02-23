Ринкевич: "Я хочу понять, что правление Pasažieru vilciens делало с 2017 года"

Он напомнил, что прошло около трех месяцев после "знаменитой церемонии инаугурации поездов, где было много тех, кто нажимал на кнопки", а теперь, когда речь зашла об ответственности за неурядицы с поездами, они разбежались.

На следующей неделе Ринкевич планируется встретиться с министром сообщения Каспаром Бришкенсом, чтобы обсудить актуальные вопросы транспортной отрасли, в том числе проблемы с новыми электропоездами.

"Первое, что я хочу увидеть и понять - это то, что правление Pasažieru vilciens делало с 2017 года. Они ответственны за все", - сказал президент, дав понять, что правление компании может быть "первым, чьи головы полетят" из-за проблем с электропоездами.

Как сообщалось, в настоящее время из доставленных в Латвию чешской компанией Škoda Vagonka новых электропоездов используются десять, из них восемь перевозят пассажиров, а два находятся в резерве для снижения рисков, сообщили в Pasažieru vilciens.

Пять составов проходят тестирование, еще два - дополнительные проверки для устранения дефектов.

Как сообщалось, первые поезда начали курсировать в середине декабря прошлого года. До этого они долго тестировались на латвийской железнодорожной инфраструктуре, однако, несмотря на это, у них регулярно возникали различные неполадки, что привело к значительным сбоям в перевозках и неудобствам для пассажиров.

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