Цены на газ снижаются из-за теплой зимы и больших запасов газа.

В пятницу цена газа на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) кратковременно упала до 22,31 евро за мегаватт-час, а в ходе торгов поднялась до 22,45 евро, что на 3,2% ниже, чем на момент закрытия торгов в четверг.

Запасы природного газа в ЕС в настоящее время составляют 64,7% объема хранилищ, свидетельствуют данные платформы AGSI.

В 2022 и 2023 годах цены на природный газ после начала войны России против Украины резко росли, что заставило европейские страны ограничить потребление газа и диверсифицировать поставки.

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