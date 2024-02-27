airBaltic начинает полеты в Аликанте

Представители аэропорта ранее сообщили, что в зимний сезон Рижский аэропорт предлагает прямые рейсы в более чем 75 пунктов назначения, в том числе в этом зимнем сезоне открыто три новых маршрута: на марокканский приморский курорт Агадир, в Лондон (аэропорт Хитроу), а также полеты в Аликанте.

В целом авиакомпания airBaltic предлагает пассажирам из Риги сеть маршрутов с 55 прямыми пунктами назначения, а ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair обеспечивает авиасообщение с 26 прямыми пунктами назначения.

Как сообщалось, в Рижском аэропорту в прошлом году было обслужено в общей сложности 6,63 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в 2022 году, однако на 15% меньше, чем в 2019 году, до пандемии Covid-19.

За девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оборот концерна airBaltic увеличился на 40,8% и составил 510,632 млн евро. За девять месяцев прошлого года airBaltic получила прибыль в размере 9,122 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.

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