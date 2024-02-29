Сейм рассмотрит запрет на белорусские авто в Латвии

Ранее уже вступили в силу поправки к закону о дорожном движении, согласно которым с середины февраля в Латвии запрещено находиться транспортным средствам, зарегистрированным в России. Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии и незаконно используется в дорожном движении, оно будет конфисковано и передано Украине.

Депутаты Нацобъединения предлагают применять такие же требования и к автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, чтобы автомобили с российскими номерами нельзя было перерегистрировать в Беларуси и вновь использовать в Латвии.

Поправки предусматривают, что транспортное средство с белорусскими номерами должно покинуть территорию Латвии или пройти перерегистрацию в течение трех месяцев с момента вступления поправок в силу. Неразрешенное использование зарегистрированного в Беларуси транспортного средства предусматривает штраф в размере от 750 до 2000 евро и конфискацию автомобиля.

По мнению Нацобъединения, это предотвратит возможность избежать ответственности за нарушения правил дорожного движения, неоплаченные парковки, участие в дорожном движении на автомобиле, техническое состояние которого не соответствует европейским стандартам, и другие подобные правонарушения, за которые в настоящее время невозможно взыскать штрафы.

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