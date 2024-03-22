ЕС ограничит оборот сельхозпродукции из России и Беларуси, введя высокие импортные тарифы

Тарифы также не позволят России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины. Поскольку в 2023 году Россия экспортировала в ЕС подобной продукции на сумму около 1,3 млрд евро, тарифы ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли, а значит, и финансирования военной промышленности.

Отвечая на вопрос, почему Еврокомиссия планирует использовать тарифы вместо санкций, Домбровскис отметил, что тарифы в данном случае настолько высоки, что достигают того же результата, что и санкции, а именно ограничивают доступ на рынок ЕС и лишают Россию доходов от экспорта.

В отличие от санкций, тарифы на импорт не влияют на закупки, транспортировку и вспомогательные услуги, такие как финансирование и страхование. Повышенные тарифы не будут препятствовать транзиту через территорию ЕС, свободной купле-продаже российского зерна, хранению на таможенных складах ЕС, транспортировке на судах ЕС и предоставлению услуг страхования и финансирования.

"Предлагаемые тарифы не повлияют на глобальную продовольственную безопасность, в частности, в развивающихся странах. Напротив, ожидается, что они создадут для России стимулы для экспорта на рынки за пределами ЕС, в том числе в развивающиеся страны", - сказал Домбровскис.

Ожидается, что предлагаемые меры сократят импорт российского и белорусского зерна в ЕС почти на 5 млн тонн в год. По словам Домбровскиса, этот дефицит будет частично восполнен за счет внутреннего производства зерна в ЕС, и европейские фермеры выиграют от того, что смогут продавать свою продукцию на внутреннем рынке. Кроме того, ожидается, что частично этот пробел заполнит импорт из третьих стран, которые традиционно поставляют продукцию на рынок ЕС, таких как США, Бразилия, Украина, Сербия и Аргентина.

Как сообщалось, Латвия уже ранее запретила импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году Россия экспортировала в ЕС 4,2 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки на сумму 1,3 млрд евро, а Беларусь - 610 тыс. тонн на сумму 246 млн евро.

Еврокомиссия отмечает, что импорт в ЕС этих продуктов по-прежнему составляет относительно небольшую часть общего объема, тогда как местная продукция составляет 300 млн тонн в год.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!