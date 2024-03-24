Владелец новостройки купил дверь за 4000 евро и разочаровался. Сосед его предупреждал

Зритель передачи Латвийского телевидения 4. studija Айнарс недавно приобрел внешнюю дверь для своей новостройки, однако для него стало большим сюрпризом, когда вскоре после установки двери он больше не мог ее открыть.
"Приехал, пытаюсь попасть внутрь, а дверь больше не открывается", - рассказал Айнарс.
Он приобрел элегантную дверь за 4000 евро, однако сосед еще заранее предупреждал его о том, что не стоит совершать сделку с конкретной фирмой.
Айнарс рассказал, что дверь заедала и раньше. Однако в тот раз мастера фирмы приехали и починили ее, но не до конца.
В апреле закончится гарантийный срок на дверь, однако сотрудники предприятия Torex на звонки и электронную почту не отвечают.
Оказывается, что на предприятие получена уже не одна жалоба.
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