Владелец новостройки купил дверь за 4000 евро и разочаровался. Сосед его предупреждал

"Приехал, пытаюсь попасть внутрь, а дверь больше не открывается", - рассказал Айнарс.

Он приобрел элегантную дверь за 4000 евро, однако сосед еще заранее предупреждал его о том, что не стоит совершать сделку с конкретной фирмой.

Айнарс рассказал, что дверь заедала и раньше. Однако в тот раз мастера фирмы приехали и починили ее, но не до конца.

В апреле закончится гарантийный срок на дверь, однако сотрудники предприятия Torex на звонки и электронную почту не отвечают.

Оказывается, что на предприятие получена уже не одна жалоба.

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