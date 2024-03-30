Мошенники, постоянно ищущие новые способы выманить у своих жертв деньги, и все чаще используют в своих схемах психологические методы воздействия, или так называемую социальную инженерию.
Эксперт по предотвращению мошенничества в банке Luminor Мария Бриеде и специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Агнесе Орупе рассказывают, как мошенники выбирают своих жертв, какие психологические методы они используют и как от этого защититься.
Как мошенники выбирают своих жертв
Мошенники выбирают жертв, от которых у них больше всего шансов получить деньги, и это может быть связано не с богатством человека, а с его личными качествами. Мошенники часто тщательно выбирают свои цели, принимая во внимание такие факторы, как возраст, уровень дохода и род занятий. Они ищут психологические, социальные и экономические уязвимости жертв и подстраивают свои мошеннические схемы под характеристики и предпочтения.
Например, молодые люди чаще всего хотят "легких денег" и могут стать "денежными мулами" или принять другие фиктивные предложения о работе, в то время как пожилые люди, скорее всего, отдадут последний цент, чтобы помочь своим детям или внукам.
Женщины в возрасте от 50 до 60 лет являются наиболее распространенными жертвами любовных афер, но этот метод также работает и с одинокими, хорошо зарабатывающими мужчинами, у которых мошенники часто выманивают деньги, притворяясь привлекательной молодой девушкой, нуждающейся в средствах для решения своих бытовых или деловых проблем.
Как объясняет психотерапевт Агнесе Орупе, большинство людей хотят помогать другим, поэтому мошенники манипулируют чувством жалости и сочувствия, ведь ситуация спасения изначально вызывает у спасателя хорошее настроение.
"Мошенники хорошо знают эмоции людей и стараются использовать их в своих целях. Они пытаются получить доступ к эмоциональному разуму человека, чтобы жертва перестала оценивать происходящее рационально и начала действовать импульсивно. Чем сильнее чувства им удается вызвать, тем сильнее вероятность того, что решение будет принято в пылу чувств.
Также мошенники пытаются завоевать авторитет, выдавая себя за благонадежных людей, например, за сотрудников полиции, сотрудников банков или представителей компаний. Психологические эксперименты показали, что люди легко поддаются давлению со стороны авторитетных лиц, а иногда достаточно просто надеть самую официальную одежду, чтобы убедить жертву подчиниться необоснованным и необоснованным требованиям", - рассказала Агнесе Орупе.
Предупреждающие сигналы
Попытку мошенничества можно распознать, если создается искусственная спешка и эмоциональное напряжение, а мошенник пытается помешать жертве связаться с другими.
"Иногда мошенники пытаются вызвать страх и панику, создавая иллюзию того, что произошло что-то плохое, поэтому действовать нужно срочно. Они также манипулируют приятными эмоциями - мошенники создают азарт, что можно быстро и легко заработать деньги, или создают романтические чувства и эмоциональную близость", - объясняет Агнесе Орупе.
Эксперт по предотвращению мошенничества Мария Бриеде отмечает, что основным предупреждающим сигналом является запрос банковских данных (карты или PIN -кода) или денег.
Разговор изначально может вестись на другую тему, но, завоевав доверие человека, мошенник переходит к финансовым вопросам. Предложения могут делаться на разных этапах разговора, но часто они нелогичны, например, вначале предлагается заработать, ничего не вкладывая, но позже оказывается, что это будет чего-то стоить.
Как защитить себя
"Важно сохранять критическое мышление, чтобы быстрее заметить момент, когда рациональные соображения начинают затмеваться эмоциями, возникшими в результате манипуляций. При получении заманчивого финансового предложения лучше не принимать решение сразу, а на время отстраниться от ситуации и оценить ее со стороны. Это предотвратит импульсивные действия, которые могут привести к неприятным последствиям финансового мошенничества", - советует Бриеде.
Если в какой-то момент вы заподозрили, что имеете дело с мошенником, она советует немедленно прекратить общение - не стесняйтесь не отвечать на сообщения, прекратить телефонный разговор и заблокировать человека на всех каналах связи. Прежде чем принимать важные финансовые решения, лучше проконсультироваться со специалистами. Если обнаружена попытка мошенничества или человек стал ее жертвой, об этом необходимо сообщить в банк и полицию.
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