Эксперт по предотвращению мошенничества в банке Luminor Мария Бриеде и специалист по когнитивно-поведенческой психотерапии Агнесе Орупе рассказывают, как мошенники выбирают своих жертв, какие психологические методы они используют и как от этого защититься.

Как мошенники выбирают своих жертв

Мошенники выбирают жертв, от которых у них больше всего шансов получить деньги, и это может быть связано не с богатством человека, а с его личными качествами. Мошенники часто тщательно выбирают свои цели, принимая во внимание такие факторы, как возраст, уровень дохода и род занятий. Они ищут психологические, социальные и экономические уязвимости жертв и подстраивают свои мошеннические схемы под характеристики и предпочтения.

Например, молодые люди чаще всего хотят "легких денег" и могут стать "денежными мулами" или принять другие фиктивные предложения о работе, в то время как пожилые люди, скорее всего, отдадут последний цент, чтобы помочь своим детям или внукам.