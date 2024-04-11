Собака, которую искала вся Эстония, волшебным образом вернулась домой

11-месячная Катана, денежное вознаграждение за возвращение которой вчера вечером возросло уже до 2 тысяч евро, сегодня рано утром как ни в чем не бывало вернулась к себе домой в Аэспа.

"Катана дома, - написал хозяин собаки Сергей Усачев. - Видать, прямо к дому привезли, уж больно чистая она".

Семья, которая неделю усердно искала потеряшку, сейчас не может поверить своему счастью. Катана спит безмятежным сном, а ее хозяева не могут ею налюбоваться.

"Пусть проспится, а потом сразу повезем к ветеринару, проверить здоровье надо", - уточняет Сергей Усачев. Он благодарит всех, кто не прошел мимо их беды и помог в поисках любимицы семьи.

Возвращение блудного булли: Катана отсыпается после недельного приключения Фото: Из личного архива

11-месячная Катана пропала в четверг вечером, 4 апреля. Это произошло в поселке Аэспа. Тому, кто найдет пропавшую Катану, хозяева пообещали награждение в тысячу евро. Подробнее ЗДЕСЬ! Дни летели, а о пропавшей собаке никто ничего не знал, ее нигде не видели. Отчаявшиеся хозяева несколько раз повышали сумму вознаграждения - сначала до полутора тысяч, а вчера вечером сумма вознаграждения достигла 2 тысяч евро.

Хозяева предполагают, что кто-то действительно удерживал собаку, а потом просто побоялся ее у себя оставить.

Катана была чипирована, и хозяева внесли номер чипа в регистр украденных животных. Даже если бы ее повели в ветеринарную клинику в другой стране, информация о пропаже сразу вылезла бы наружу. К тому же шумиха вокруг пропавшей собаки, которую устроили в СМИ и соцсетях, а также информация о ее активных поисках, видимо, не прошли даром.

Самое главное, что сейчас Катана дома - живая и здоровая. Берегите своих домашних животных, не оставляйте их без присмотра!

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